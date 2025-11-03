Vilaplana declara que Mazón no parecía tener prisa “por llegar a ningún sitio”

La comunicadora Maribel Vilaplana se mantiene en lo que ya afirmó en su carta: el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no le trasladó ninguna inquietud respecto a la dana en su comida en El Ventorro el fatídico 29 de octubre del año pasado. De hecho, a preguntas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en la instrucción de la causa de la dana, ha abundado en esta actitud despreocupada del jefe del Consell: no parecía tener prisa, ha dicho, por llegar a ningún sitio.

Así lo ha relatado a los medios uno de los abogados presentes durante la declaración de Vilaplana, que ha tenido que interrumpirse en un receso forzado por problemas técnicos pasado el mediodía de este lunes. Se trata del abogado de la acusación popular de Ciudadanos, Eduardo García, que ha relatado ante los medios cómo se está viviendo el interrogatorio y algunos de sus contenidos.

Mazón, sin prisas

Vilaplana, ha dicho, “está nerviosa, como es lógico” pero está contestando “absolutamente a todo” de forma, según el letrado, tajante y clara a pesar de que se ha derrumbado en algún momento. Parte de las preguntas se han centrado en las llamadas que recibió el president durante su encuentro, que interrumpieron en varias ocasiones la comida. El letrado ha detallado que la periodista y el president estaban solos en un reservado del primer piso del restaurante y que el jefe del Consell “recibía constantes mensajes y tecleaba el móvil constantemente”. Pero siempre se levantaba de la mesa para atenderlas, se iba a una esquina del salón para hablar y, a su vuelta, le pedía disculpas a su compañera de mesa, que ha asegurado que no pudo escuchar ninguna conversación.

Parte de todo esto ya lo ha indicado la comunicadora estos meses por persona interpuesta o por medio de la carta en la que se dirigió a todos los medios de comunicación. Aunque dentro de la sala, ante la jueza y en respuesta a una pregunta directa, ha añadido un detalle más: no le daba la sensación de que el jefe del Consell tuviera prisa “para llegar a ningún sitio”.

No recuerda si había escoltas u otro personal

Sobre los documentos que firmó el jefe del Consell en el restaurante, ha dicho no saber quién se los entregó al dueño del local, que es quien se los acercó, ni si había escoltas o personal de confianza del president en El Ventorro mientras comían.

También ha sorprendido a los abogados, ha dicho García, que la recurrencia de las llamadas a Mazón hizo que Vilaplana optara por sacar el portátil para trabajar, para “aprovechar” el tiempo. “Fíjense ustedes la cantidad de llamadas que debió recibir el señor Mazón”, ha dicho el abogado.

En cuanto a lo que ella sabía de lo que estaba ocurriendo fuera del restaurante, el abogado de Ciudadanos ha explicado que la periodista no era consciente. Ha dicho a la jueza, según el letrado, que ella “no ve mucha prensa, que ella se dedica ahora a otra cosa, aunque sea de formación periodista, y que no era consciente de que aquel día estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo”.

El vídeo de Utiel

Sobre la información de Levante-EMV sobre el vídeo de Utiel inundado que le enseñó Vilaplana al jefe del Consell durante la comida, ha dicho que ese vídeo le llegó a través de un chat familiar y que no vio el vídeo, sino el link a la publicación en redes sociales que contenía el audiovisual. “Ha dicho que ella no entra dentro del link y simplemente contesta a la persona de del grupo familiar, pero ha negado que se lo enseñara al señor Mazón”, ha destacado Eduardo García.

El letrado ha relatado que la comunicadora “se culpa a ella misma por estar en el peor lugar, en el peor momento de su vida” en un día “muy desastroso para la Comunitat Valenciana”.