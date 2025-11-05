Emergencias de la Generalitat Valenciana y bomberos sabían que los rescates en el barranco del Poyo el día de la dana comenzaron a las 16.30

Emergencias de la Generalitat de Valencia y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia sabían que los problemas y rescates comenzaron en la cuenca alta del barranco del Poyo (en Cheste, Chiva o Turís) entre las 16.30 y 16.50 horas del 29 de octubre. Un horario que confirmó ayer el sargento de guardia en el Consorcio provincial de Bomberos de València Gregori Fayos, que declaró como testigo en la causa de la dana. Y que también señaló la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, en su declaración del 28 de octubre, cuya transcripción se notificó ayer a las partes.

La declaración del sargento de bomberos Gregori Fayos fue relevante para la investigación por varias cuestiones. Fayos estaba de guardia el 29-O y declaró que los efectivos que vigilaron los caudales del barranco del Poyo y el río Magro la mañana del 29-O se retiraron entre las 14.45 y las 14.50 horas porque ya habían hecho las mediciones que se les había requerido. El sargento de guardia el 29-O también confirmó que el Consorcio Provincial envió a petición de Emergencias a dos brigadas forestales a controlar las escalas en los puentes de la rambla del Poyo y del río Magro, pero asegura que se debería haber solicitado una segunda ronda si la precisaban, porque tenían que hacer muchos rescates: "Los recursos no son ilimitados", ha afirmado, según fuentes conocedoras de su declaración, para justificar que se retiraran.

Fayos declaró que el operativo desplazado al barranco del Poyo era "la Bravo Víctor de Buñol" que realizó dos mediciones en las escalas de puentes que cruzan la rambla en Riba-roja y Cheste. Pero alrededor de las 14.30 horas, comprueban que el caudal se había reducido "prácticamente a la mitad" por lo que pidieron instrucciones. Desde antes de las 14 horas el desbordamiento del río Magro ya comenzaba a afectar gravemente a Utiel y Requena. "Había un montón de rescates, a vida o muerte, de modo que la Bravo Víctor Buñol es una de las candidatas a ir a esta zona, de modo que se retiran a base para quedar a la expectativa de servicios". Ya no se volvieron a movilizar para vigilar la rambla del Poyo, según el sargento de guardia del Consorcio de Bomberos, porque Emergencias no lo solicitó.

Otro detalle relevante de la declaración del sargento de bomberos Fayos es que confirmó que en Emergencias "sabían lo que estaba pasando en el cauce del barranco por las llamadas [al 112] y el Saih (Sistema automático de información hidrológica)". De hecho, explicó que a las 16.50 horas ya se registró una llamada en Chiva, a las 17.07 horas en Cheste. El efectivo de bombero explicó ayer a la jueza, el fiscal y las acusaciones y defensas de la dana que "una de las funciones del centro de Coordinación de Emergencias (CCE) es a través del número de llamadas, su naturaleza y localización, hacer un análisis".

Para el bombero, si desde Emergencias y el 112, además del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, "estaban con eso y pensaban que estaban las brigadas" vigilando los barrancos "¿cómo es que no me llaman para ver qué pasa?", se preguntó, según fuentes conocedoras de su declaración. Y añadió que entre las funciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en el Plan Especial Inundaciones está el "seguimiento de cauces y barrancos de forma periodica. A mí no me dijeron que tuviera que ser periódico ni me reiteraron nada" respecto a la vigilancia de los caudales en el barranco del Poyo.

Respecto a la transcripción de la declaración de Inmaculada Piles, jefa de servicio de Emergencias, confirmó que tras decretar las alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del Poyo entre las 14.45 horas y las 12.20 horas, respectivamente, "se hace la movilización de los bomberos forestales para que acudan a Torrent, Picanya, Paiporta y una información expresa de otra funcionaria para que vayan a medir la escala de Paiporta". Petición de vigilancia que a Piles no le constaba que existiera "ninguna comunicación por parte de los bomberos de la desmovilización. Al resto de compañeros tampoco les consta y tampoco queda registrado en los casos, donde ellos registran las anotaciones. En este caso participan todos los organismos de emergencias que participan en la gestión". Piles también confirma en su declaración que "los incidentes del Poyo empiezan en la zona de Chiva a las 16.50 horas", lo que revela que sí sabían lo que sucedía en la cuenca alta del barranco del Poyo.

Respecto al ofrecimiento de los agentes medioambientales ofrecidos por la Conselleria de Medio Ambiente el 29 de octubre, pero negados el 28 de octubre, y nunca movilizados para la emergencia de la dana, Piles declaró que este ofrecimiento de efectivos se hizo por un “circuito paralelo a la gestión de la emergencia”. La jefa de servicio de Emergencias señaló que "las comunicaciones en emergencias no se comunican a través de los registros departamentales, pero por los motivos que fueran ellos consideraron que era la manera de comunicarse, pero claro, ese documento siguió un circuito paralelo al de la gestión de la emergencia. Pasó de la agencia a la subdirección, pero claro, iba haciendo su camino por un camino paralelo. Las personas que tenían esta información no eran conscientes de la información que tenían, y ese documento se descarga el día 30. Por un circuito paralelo al de las personas que estaban gestionando la emergencia. En ese momento, por tanto, no son conocedores de esta información", señaló.