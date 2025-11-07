Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

El juez aplaza al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez

La citación se debe a las presuntas maniobras de la ex militante socialista para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa.

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

EP

El juez que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles ha aplazado del 11 al 17 de noviembre su declaración como imputada, a la espera de que uno de los denunciantes, el fiscal Ignacio Stampa, aporte la documentación que en su comparecencia judicial del pasado miércoles se comprometió a entregar.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, aplaza las declaraciones de Díez y los demás investigados en la causa, el periodista Pere Rusiñol y el empresario Javier Pérez Dolset, a las 11.30 horas del próximo 17 de noviembre.

Zamarriego explica que la razón es que aún no ha recibido la documentación comprometida por Stampa, incluida la grabación de la reunión que el fiscal asegura que matuvo el pasado 7 de mayo con Díez, de unas tres horas de grabación, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. El instructor señala que quiere reproducirla ante los investigados y demás partes antes de comenzar con los interrogatorios.

No obstante, se mantienen las declaraciones fijadas para ese mismo 11 de noviembre de varios testigos: periodistas y el abogado Jacobo Teijelo. Por ello, Zamarriego reclama a Stampa que entregue el material prometido antes de ese día, al considerarlo de "interés" para las pesquisas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
  2. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  3. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  4. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  5. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  6. Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco
  7. Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
  8. Se vende chalet en Asturias con "tres habitaciones, dos baños, reformado" y "ocupada ilegalmente": el fenómeno de comprar casa con un okupa dentro se extiende

Las preocupantes cifras de la sequía en Asturias (aunque hoy esté lloviendo): en octubre cayó casi cuatro veces menos de agua de lo normal

Las preocupantes cifras de la sequía en Asturias (aunque hoy esté lloviendo): en octubre cayó casi cuatro veces menos de agua de lo normal

Adrián Barbón anuncia un nuevo Congreso Mundial de Asturianía en 2026 y refuerzo de la delegación del Principado para atender a la diáspora

Adrián Barbón anuncia un nuevo Congreso Mundial de Asturianía en 2026 y refuerzo de la delegación del Principado para atender a la diáspora

Las declaraciones sobre el novio de Irene Rosales que se filtran antes de la gran entrevista de Kiko rivera: "No puede ser amor porque no ha tenido tiempo, la enlazó conmigo"

Las declaraciones sobre el novio de Irene Rosales que se filtran antes de la gran entrevista de Kiko rivera: "No puede ser amor porque no ha tenido tiempo, la enlazó conmigo"

Colas en Lidl para adquirir el soplador de aire inalámbrico que pone fin a planchar a mano: solo tienes que apuntar a la camisa y dejar que salga el aire

Colas en Lidl para adquirir el soplador de aire inalámbrico que pone fin a planchar a mano: solo tienes que apuntar a la camisa y dejar que salga el aire

Directo | Pedro Sánchez interviene en la cumbre del clima COP30

Directo | Pedro Sánchez interviene en la cumbre del clima COP30

Juicio al fiscal general (I)

Juicio al fiscal general (I)

Alejandro Portes abre el Congreso de Asturianía poniendo a Asturias como ejemplo del beneficio que generan las migraciones: "No es cierto que los migrantes se van para no volver"

Alejandro Portes abre el Congreso de Asturianía poniendo a Asturias como ejemplo del beneficio que generan las migraciones: "No es cierto que los migrantes se van para no volver"

TVE pone fecha de estreno a 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes

TVE pone fecha de estreno a 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes
Tracking Pixel Contents