El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026

David Sánchez, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez, a la salida de los juzgados de Badajoz, en una foto de archivo.

David Sánchez, a la salida de los juzgados de Badajoz, en una foto de archivo. / Santi García

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ya tiene fecha: se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero de 2026, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz, y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Tras un año y medio de instrucción, la causa llegó este jueves a la Audiencia de Badajoz, que tenía que poner fecha al juicio.

El ponente será el magistrado Emilio Serrano Molera.

TEMAS

