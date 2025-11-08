Vicent Mompó sobre Diana Morant: "Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una escoba"

El presidente de la Diputación del Valencia y líder provincial del PP, Vicent Mompó, en la terna para encabezar la candidatura popular a las próximas elecciones a la Generalitat ha respondido en X a las críticas de Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, sobre su actuación y también la de Juan Francisco Pérez Llorca, el diputado que más suena para relevar a Mazón al frente del Consell. Ambos, según Morant, "hicieron la nada más absoluta y la gestión más inútil" el 29-O. "Este es el nivel de toda una ministra de España. Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una escoba", le ha respondido en valenciano Mompó a través de X.

"Si algo quedó clara en el Cecopi fue quién decidió 'teleNOtreballar': tus compañeros. Sus aportaciones fueron igual de inútiles como cuando te presentaste en el incendio de Campanar para hacerte fotos o cuando llegaste dos días después de la peor catástrofe de nuestra historia en el helicóptero del 'Si necesitan más recursos, que los pidan', para no hacer nada. Inútil es defender a Pedro Sánchez, ese que ha abandonado a las valencianas y a los valencianos", ha añadido Mompó. "Diana, tu problema no soy yo. Ponte a trabajar y haz una política útil por esta tierra. Un consejo: si pretendes liderar la Generalitat, empieza por liderar tu propio partido", ha sentenciado el también presidente del PP de la provincia de Valencia.

Una ola de respuestas

El mensaje de Mompó ha desatado una ola de respuestas en contra desde las filas socialistas y, obviamente, a favor desde las del PP. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria general del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha tirado de ironía en su réplica, también en valenciano: "Una escoba? Este es el nivel? Efectivamente, la futura presidenta Diana Morant lo barrerá todo: el negacionismo, el terraplanismo científico, la negligencia, los cambios de versión, las mentiras y, también, la poca clase y estilo del gobierno del PP".

La portavoz del PP en la diputación y exalcaldesa de la Pobla de Vallbona, Mª Carmen Contelles, también se ha sumado al debate en redes y empleando igualmente en valenciano ha cargado contra Morant. "Te sientas junto a Sánchez en el Consejo de Ministros cada semana y no has hecho NADA por los afectados por la dana y podías", le ha espetado. "Callar cuando toca defender tu tierra es abandonarla", ha sentenciado la diputada provincial. "Si de verdad quieres representar a los valencianos, empieza por hacerlo donde tienes la voz, ayudando de verdad y no insultando a los adversarios que están dando soluciones a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez es incapaz", ha concluido.

Muñoz llama "mentiroso" a Mompó

El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, también ha terciado en el debate en redes llamando "mentiroso" a Mompó. "¿Esta es la última declaración que harás o habrá otras nuevas? Como cuando cambiaste la versión de tu entrevista a Salvados al ir a declarar ante la jueza. MENTIROSO". Lo ha hecho en un mensaje acompañado junto a la foto de la declaración institucional del Día de Luto Oficial en toda la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre con motivo del primer aniversario de la dana que hizo Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat arropado por todo el Consell y altos cargos de la Generalitat. "Por cierto, muy bien, aplaudiendo en primera fila a Mazón en el ignominioso acto que hicisteis el 29-O", le espeta Muñoz a Mompó.

Morant, con Alicia Andújar, Carmen Martínez y Rocío Briones, este sábado. / Kai Försterling/ Efe

La diputada socialista en las Corts, Alicia Andújar, no se ha quedado atrás y ha calificado a Mompó de "milhòmens". "¿Qué hiciste tú en el Cecopi además de telefonear a Polo porque a Salomé 'no le apetecía'?", le ha preguntado en valenciano al líder popular. No ha esperado su respuesta y ha apuntado: "¡Ah, si! Aprovecharte de la información para avisar a tu familia. Tu inutilidad y tus mentiras han quedado muy claras para la ciudadanía. Sois el PP del Ventorro".