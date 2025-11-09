Percance de salud
Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"
La presidenta madrileña ya sufrió ayer un malestar similar que le impidió asistir al Congreso del PP andaluz
Andrea San Martín
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado este domingo la misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, tras sufrir una "leve indisposición", según han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press.
Las mismas fuentes han explicado que se optó por trasladarla en ambulancia al considerarse "el medio más rápido y seguro", aunque han subrayado que su estado no reviste gravedad. Se trata del mismo malestar que el sábado le impidió acudir al Congreso del PP andaluz, al que tenía previsto asistir.
Antes de la ceremonia religiosa, Ayuso había pedido a la Virgen de la Almudena "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas", en el marco de la festividad de Nuestra Señora Santa María la Real de la Almudena.
"Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España", ha enfatizado la presidenta madrileña ante los medios.
Como es tradición, Ayuso visitó también la alfombra floral elaborada por la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra), que engalana el paso de la Virgen en esta festividad. Poco después de sus declaraciones, la presidenta tuvo que abandonar la misa debido a un malestar leve.
- Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Álvaro Platero, presidente y único accionista de Astilleros Gondán: 'Nos gusta lo que hacemos y dónde lo hacemos
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- Fallece un pescador en Valdés, entre las playas de Barayo y Sabugo, tras caer al agua