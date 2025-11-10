Sexto cese de un alto cargo de la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados: cae la viceconsejera de Sanidad

Cae otro alto cargo de la Consejería de Sanidad tras la crisis del cribado de cáncer de mama. El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha cesado a la viceconsejera María Luisa del Moral, que se incorporó al puesto en enero de 2024. Se trata de la sexta destitución por la crisis sanitaria que comenzó en octubre de este año. Hasta el momento, han dejado su cargo la consejera de Salud, Rocío Hernández, el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, Javier Castell Monsalve, el delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, además de un secretario general y una directora de la Consejería.

Tal como ha adelantado este lunes el diario Ideal de Granada, el nuevo viceconsejero de Sanidad será el médico Nicolás Navarro Díaz (Motril, 1980). El que hasta ahora ha sido vicepresidente primero de la Diputación provincial de Granada, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Motril y jefe del servicio de Urgencias en el Hospital HLA Inmaculada sustituirá a la viceconsejera de Sanidad, María Luisa del Moral.

Con esta decisión, se refuerza el perfil político de la Consejería con este nombramiento, aunque, en este caso, la viceconsejera ya tenía una amplia trayectoria política en el ámbito de la salud. Esta nueva decisión del Gobierno de Juanma Moreno es un paso más del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para afrontar una nueva etapa en la gestión sanitaria en Andalucía tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama.

María Luisa del Moral, la cirujana jiennense que fue diputada nacional

María Luisa del Moral (Jaén, 1963) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Esta política ejerció como médico hasta 1998, año en el que inició su carrera docente en la Universidad de Jaén como profesora titular de Biología Celular del Departamento de Biología Experimental hasta 2022.

Antes de aceptar su cargo como viceconsejera de Sanidad, fue secretaria general de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo entre 2022 y 2023. Tiene una dilata carrera en el ámbito de la investigación formando parte, por ejemplo, de grupos como el de investigación Estrés Celular y Edad de la Junta de Andalucía. También ha formado parte de tres proyectos de investigación subvencionados por organismos públicos y privados, participando en 10 proyectos más.

En cuanto a su carrera política, ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Jaén (2014-19), diputada nacional por la provincia de Jaén en la XIII legislatura como portavoz de la Comisión de Sanidad y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular en la provincia de Jaén.

20 años en la política local y provincial

Nicolás Navarro, un médico natural de Motril, lleva casi 20 años en el sector de la política, concretamente en la administración local y provincial. Desde 2007 es concejal en el Ayuntamiento de Motril y actualmente también es Primer teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, Desarrollo del Litoral, Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.

Durante su etapa política nunca ha dejado de trabajar como facultativo en la sanidad pública y privada. Al igual que María Luisa del Moral, también es licenciado en Medicina y Cirugía, en su caso, por la Universidad de Granada. Es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y tiene un Máster en Urgencias. En la actualidad, debido a su carrera en el sector político, tiene una excedencia en el Hospital de Poniente en El Ejido donde ejercía como especialista en Urgencias.

Navarro es también vicesecretario General en Partido Popular de Motril y Vicesecretario Provincial de Salud en Partido Popular de Granada.