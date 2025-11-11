21D: Elecciones en Extremadura
Feijóo arropará a Guardiola en el primer gran mitin de precampaña del PP en Extremadura
Ya han pasado los dos responsables nacionales de Voz y Podemos, Santiago Abascal e Ione Belarra
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, suspendió el mitin del pasado miércoles con Gallardo por el temporal
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este domingo en un acto público en la localidad pacense de Lobón junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola.
Se trata del tercer líder de un partido regional que acude a la región en precampaña, tras el viaje a Plasencia y Cáceres de Santiago Abascal , presidente de Vox, y la visita de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la Feria de Apicultura de las Hurdes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, tuvo que suspender su desplazamiento a Mérida el pasado miércoles para arropar a Miguel Ángel Gallardo, candidato del partido en la región, por el temporal de lluvia y viento.
El acto de Feijóo y Guardiola tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Pabellón Municipal 'Juan de Dios Ordóñez' del municipio.
"Extremadura tiene futuro y lo estamos construyendo entre todos", es el mensaje con el que el PP extremeño está difundiendo ya en redes esta convocatoria.
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande