Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado traslada el interrogatorio de la actual secretaria de Presidencia al próximo domingo para interrogarla como imputada
El instructor del caso Begoña Gómez la interrogará sobre la labor de la asistente Cristina Álvarez por las sospechas sobre una posible malversación
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha trasladado al próximo domingo la declaración en calidad de investigada de la actual secretaria de Presidencia, Judith González quien en principio estaba citada para este miércoles. La ha citado en el juzgado a las 17.30 horas del próximo día 16 de noviembre, para interrogarla sobre la labor de la asistente Cristina Álvarez por las sospechas sobre una posible malversación
Se cita igualmente para el mismo días a los testigos otros testigos, como son exvicerrector Juan Carlos Doadrio, el directivo de Google Miguel Escassi y el presidente de IE Diego de Alcázar.
La imputación de González se produjo la pasada semana, mediante un auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 impulsa la causa sobre Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. En su resolución descartaba citar en el procedimiento tanto a Pedro Sánchez -- por su "nula voluntad de colaborar"-- como al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
