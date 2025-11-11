Visita de Estado
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
El titular de Economía hace el gesto en el principal foro económico realizado nunca entre China y España
Al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le gustan los idiomas y este martes en China lo ha vuelto a demostrar. Después de hacerse viral en varias ocasiones hablando japonés, Cuerpo se ha lanzado con el chino en un foro en Chengdú (Sichuan) que ha reunido a 180 compañías españolas y 260 chinas. El ministro se encuentra en el país asiático acompañando a los Reyes en su primera visita de Estado y esta jornada económica ha sido la más relevante de la historia bilateral por la elevada presencia de compañías chinas y españolas.
Cuerpo ha hablado en la ceremonia de inauguración del foro, en la que también ha tomado la palabra Felipe VI. En sus primeras palabras, tras el saludo a todos los asistentes, ha dicho en chino, según la traducción de su equipo: "Es un gran honor para mí asistir a la ceremonia de inauguración del encuentro empresarial de Chengdú". Los asistentes han aplaudido la audacia del titular de Economía.
Según fuentes de su departamento, no ha estudiado nunca este idioma, pero se ha querido preparar como gesto de cordialidad ante los empresarios chinos y las autoridades regionales.
