Las protestas seguirán a Mazón hasta Madrid cuando declare en la comisión de la dana en el Congreso

Ya avisaron que no les detendría una dimisión en diferido, ni el cambio de la cara visible al frente del Consell, pero tampoco lo harán los kilómetros ni el horario que les obligará a levantarse de madrugada. El Acord Social Valencià, la plataforma que agrupa a más de 200 entidades que cada me convocan las protestas contra Carlos Mazón, ha organizado una concentración que seguirá al dimitido president a Madrid el próximo día 17, cuando declara ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.

Hacia la capital saldrán autobuses, como han anunciado en sus redes sociales, que partirán desde la puerta del sindicato CGT a las 5.30 de la mañana. Irán hasta el Congreso de los Diputados con todo el que quiera apuntarse. La concentración tendrá lugar a las 10 de la mañana ante la puerta de la cámara baja.

Cartel en redes sociales que anuncia la concentración / Redacción Levante-EMV

“Justicia, verdad y reconstrucción social”

La publicación en redes sociales está encabezada con una imagen que muestra a Mazón entre rejas y un lema: “Justicia, verdad y reconstrucción social”. La han acompañado del enlace a un formulario para las inscripciones.

La comisión de investigación de la dana en el Congreso, la única que ha abierto con el testimonio de las familias de víctimas mortales, damnificados y afectados, acogerá el testimonio del jefe del Consell el próximo día 17, una semana después de que este martes comparezca en las Corts Valencianes, en la comisión análoga en la que todavía no hay fecha para escuchar a las víctimas.

Otra concentración en las Corts este martes

Acord Social Valencià ha convocado una concentración de rechazo frente a las Corts también este martes a las 15:30. Es la hora en la que el 'president' en funciones Carlos Mazón debe ir a declarar en la comisión de investigación de la dana, cuyo inicio está previsto a las 16.00 horas.

"No los dejaremos respirar hasta que haya justicia y verdad" es el lema de la convocatoria, que llega tras varias concentraciones y protestas que han mantenido el tono tras la dimisión de Mazón, pidiendo ahora lo propio para el resto del Consell y el encausamiento del aún jefe del Ejecutivo.