Elecciones autonómicas

Vox designa a Óscar Fernández candidato en Extremadura

Fernández es actualmente el portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura y sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo

Los cinco diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura

Los cinco diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura / VOX EXTREMADURA

Mariano Alonso Freire

Madrid

Óscar Fernández será el candidato de Vox a las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, tal y como ha anunciado este martes el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, en una comparecencia al término de la reunión de la Ejecutiva del partido que ha realizado la designación, presidida por Santiago Abascal. Fernández es actualmente el portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura y sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, que a partir de ahora se centrará en su actividad en el Senado, tal y como ha anunciado el propio Garriga.

Noticia en elaboración.

