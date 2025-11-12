Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

Feijóo se compromete a bajar del 10 al 4% el IVA en la compra de vivienda a los jóvenes

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

May Mariño

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este miércoles a que si llega al Palacio de la Moncloa bajará el IVA que abonen los jóvenes cuando vayan a comprar una vivienda.

Será una "bajada histórica de impuestos a los jóvenes en vivienda, tanto para comprar una vivienda nueva como de segunda mano, del 10% al 4% de IVA", dijo Feijóo desde la tribuna del Congreso durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso.

Expuso que será un impuesto "como la hipoteca", que los jóvenes podrán pagar en "10, 15 o 20 años".

Es más avanzó que si llega a la Presidencia del Gobierno la política de vivienda estará en manos de su "Vicepresidencia Primera", lo que provocó carcajadas en la bancada del Gobierno y del propio Pedro Sánchez.

Respeto a la política de vivienda, Feijóo recriminó a Sánchez que “llegó a una España de propietarios y dejará un país de precarios”, porque tras casi dos legislaturas, el resultado es una crisis de vivienda sin precedentes “de la que el máximo responsable es usted”. Hasta el punto de que le afeó que "de todo lo que ha robado este Gobierno, lo que será más difícil de recuperar es precisamente esto" porque "les ha robado el futuro a millones de españoles".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  2. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  3. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
  4. Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
  5. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
  6. Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
  7. Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
  8. Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...

Un supermercado regala tarta gratis para todos este jueves por su 50 aniversario

Un supermercado regala tarta gratis para todos este jueves por su 50 aniversario

VÍDEO: Así están las obras de la batería alta de Santa Catalina en Gijón

VÍDEO: Así están las obras de la batería alta de Santa Catalina en Gijón

La madre del bebé de Bertín Osborne estalla contra él: "No me da ni dinero"

La madre del bebé de Bertín Osborne estalla contra él: "No me da ni dinero"

Nueva vuelta al caso de Antonio Tejado: "Hemos venido a cumplir"

Nueva vuelta al caso de Antonio Tejado: "Hemos venido a cumplir"

La oficina de renovación del DNI de Oviedo se muda : estas son las fechas en las que no prestará servicio y empezará a funcionar en el centro de Oviedo

La oficina de renovación del DNI de Oviedo se muda : estas son las fechas en las que no prestará servicio y empezará a funcionar en el centro de Oviedo

La Corredoria se vuelca con la lucha contra el síndrome de Rett con una carrera solidaria

La Corredoria se vuelca con la lucha contra el síndrome de Rett con una carrera solidaria

Los Javis se separan y ponen punto y final a su historia de amor después de 13 años

Los Javis se separan y ponen punto y final a su historia de amor después de 13 años
Tracking Pixel Contents