Hacienda convoca el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera
Júlia Regué
El Ministerio de Hacienda ha convocado para el lunes próximo el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a las doce del mediodía.
Fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero confirmaron la reunión de este órgano, en el que se presentará la senda fiscal propuesta por el Ejecutivo, paso previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) .
En el orden del día de la reunión, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se ha añadido un último punto –el número seis- para abordar “el estado de la situación de la reforma del sistema de financiación autonómica” en el que la ministra Montero trazará las líneas maestras del nuevo sistema con el que Catalunya aspira a lograr una financiación singular. En la documentación enviada a las autonomías, también consta que se abordará la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno para el periodo 2026-2028.
La intención de Hacienda de cara a la nueva propuesta de margen de déficit, que antes de aprobarla en el Consejo de Ministros se deberá plantear a las comunidades, pasa por ofrecer “más recursos a las comunidades autónomas”. Tras este trámite, cuente o no con el apoyo de las comunidades del PP, se llevará al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso.
En la Cámara Baja, Junts ya ha avanzado su rechazo, por lo que deberá someterse hasta en dos ocasiones a votación. En caso de persistir el voto negativo del Congreso, se desechará la propuesta del Ejecutivo y las cuentas públicas se elaborarán con la actual senda fiscal. En el Gobierno minimizan las consecuencias e, incluso, reconocen que beneficiaría a la Administración General del Estado.
