Directo | Pedro Sánchez comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre corrupción

Los temas a tratar por Sánchez en el Congreso

La lista de asuntos a tratar en la comparecencia en la Cámara Baja ha ido engordando en las últimas semanas y, a petición del PP, Sánchez también debe dar cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican a su familia y al PSOE.

En concreto los de Feijóo consiguieron incluir un punto en el orden del día para que Sánchez responda sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la socialista Leire Díez, así como "el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratarán en el Consejo de Europa".

El PP también ha avanzó que sacará otros temas en el debate como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes del PSOE desde Ferraz.