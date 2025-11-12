Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Pedro Sánchez comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre corrupción

Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso

José Luis Escudero

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.

Inicialmente, Sánchez solicitó comparecer a petición propia para informar del resultado del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y las recientes cumbres internacionales en las que ha participado, así como de "la situación de los servicios públicos en España" .

