El PP se enfrenta a Vox por su rechazo a los presupuestos de Andalucía: "Están subiditos, pero la democracia no les sienta bien"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no quiere nada con Vox, pero Vox tampoco quiere nada con él. Los votos de la formación de ultraderecha fueron clave para que el PP se hiciera con el Gobierno andaluz tras 40 años de PSOE. Han pasado siete años desde entonces y la situación es muy distinta, Vox podría ser clave tras las autonómicas, pero esta vez no regalará nada: "Nuestra historia con ustedes no se va a repetir".

Los enfrentamientos entre el PP y Vox no acostumbran a ser tan duros en el Parlamento de Andalucía. El debate sobre los presupuestos se ha convertido en el primer campo de batalla entre ambos antes de las elecciones. Ante esta situación, la consejera de Hacienda, Carolina España, les ha frenado los pies: "Nadie entendería que rompieran la estabilidad y cambiaran la certidumbre por la incertidumbre"

"Les he visto subiditos", ha espetado España que, sin embargo, ha señalado a los de Gavira "les sienta bien la demoscopia, pero la democracia no les sienta tan bien". En el mismo tono que el de Vox, la consejera ha indicado que " no tienen excusa" para rechazar los presupuestos y los ha puesto a la par de las formaciones de izquierda, que también han presentado enmiendas a la totalidad.

Campaña electoral

España ha manifestado su sorpresa ante el rechazo de Vox a los presupuestos y les ha señalado que "querrán que Andalucía siga avanzando", aunque ha apuntado que el partido de Santiago Abascalse encuentra ya en campaña y "les puede más un puñado de votos". En esta línea, les ha asegurado que "si quieren ir al pasado con Montero o para adelante con Moreno".

Esta es la primera vez que Vox presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Gobierno andaluz en lo que va de legislatura. Aunque la decisión no tendrá relevancia a nivel parlamentario, la mayoría absoluta del PP, ha sacado la ley adelante sin problema alguno, sí que marca un cambio de rumbo político en el partido que dirige Gavira. Vox ya no quiere ser el aliado de Moreno, sino una oposición que le roba votos.

El portavoz de la formación ha iniciado su intervención con una declaración de intenciones: "Esperan que aguantemos sus insultos". Gavira ha lamentado que "a Moreno todo lo que venga de Vox le huele a radical". Así, ha asegurado que el PP tiene un plan con los suyos: convertirlos en "una especie de Ciudadanos 2.0" y ha subrayado que quieren que se mimeticen con los populares, "es el paso previo para terminar con Vox".

Vox crece en las encuestas

La formación no para de crecer en las encuestas. Según el último barómetro del centro de Estudios Andaluces (Centra), la formación de Santiago Abascal podría pasar de 14 escaños a tener entre 16 y 18. Esta cifra, haría que un nuevo Gobierno de los populares volviera a depender de los votos verdes de Vox, que a diferencia de lo que ocurrió en 2018, esta vez va a presentar muchas más exigencias.

"Señora España, yo hice presidente a Juanma Moreno", le ha recordado Gavira a la consejera. Pese a los buenos resultados que le auguran los sondeos, el líder de la formación de ultraderecha ha acusado a Moreno de marcar una línea "verde" contra ellos. "Ha llegado a decir que si no tiene una mayoría suficiente, las volvería a convocar", ha dicho sobre el presidente andaluz y ha lamentado que el PP es "un caso perdido".

Quedan ocho meses para las elecciones, pero Gavira ha desplegado sus promesas electorales en su intervención en el pleno sobre los presupuestos. "No tome usted por ingenuos a los andaluces con lo de la UTE y la pinza", ha señalado el de Vox para referirse a las declaraciones de Moreno sobre su cercanía con el PSOE. De hecho, ha destacado que "más pronto que tarde les dejarán de votar a ustedes" para votar a Vox.

Vox despliega sus medidas

Inmigración y campo. Vox sabe cuáles son los motivos que hacen que los votantes se decanten por ellos y Gavira ha intentado exprimirlo. "Tenemos más inmigración ilegal que nunca". "Les estamos abriendo la puerta a todos". "Su plan es ir eliminando el campo de Andalucía poco a poco". El portavoz ha lanzado toda su artillería contra el Gobierno andaluz, al que apunta por "practicar las mismas políticas que el PSOE".

Frente a los presupuestos del PP, el portavoz de Abascal en Andalucía ha desgranado que los gobiernos que su grupo condiciona mantienen un "rechazo a las politicas migratorias, a las verdes, a las ideológicas y a las de vivienda". "Más campo, más seguridad, más empleo", ha resumido sin olvidarse de la sanidad. Así, le ha espetado a España que "ni ajustan bien las cuentas, ni presupuestan bien, ni ejecutan bien".

Gavira también ha hecho referencia a las salidas de su formación de otros gobiernos autonómicos y ha defendido la actitud de sus compañeros: "Los afiliados de Vox quieren que nos quedemos en la oposición siendo fieles a nuestras convicciones antes de que gobernemos con ustedes". El gaditano ha asegurado que no es una "huida" y ha amenazado al PP con que "un cambio en Andalucía solo pasa porque Vox gobierne".