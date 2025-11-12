Sánchez atacará al PP en el Congreso con la gestión de la Sanidad mientras Feijóo se centrará en la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.

Inicialmente, Sánchez solicitó comparecer a petición propia para informar del resultado del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y las recientes cumbres internacionales en las que ha participado, así como de "la situación de los servicios públicos en España" .

Y es este último punto el que ocupará buena parte de su intervención, según fuentes gubernamentales, para poner sobre la mesa lo que considera una degradación en la gestión de los servicios públicos, dependientes de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas en manos del PP.

Sánchez impulsa este debate en plena crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, una de las crisis más importantes que ha tenido que gestionar el gobierno autonómico de Juanma Moreno, con el que el Ejecutivo espera desgastar a Alberto Núñez Feijóo.

Corrupción

No obstante, la lista de asuntos a tratar en la comparecencia en la Cámara Baja ha ido engordando en las últimas semanas y, a petición del PP, Sánchez también debe dar cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican a su familia y al PSOE.

En concreto los de Feijóo consiguieron incluir un punto en el orden del día para que Sánchez responda sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la socialista Leire Díez, así como "el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratarán en el Consejo de Europa".

El PP también ha avanzó que sacará otros temas en el debate como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes del PSOE desde Ferraz.

Iniciativas que gusten a Junts

Este mismo martes la Junta de Portavoces aprobó una nueva petición del PP para que Sánchez informe sobre las consecuencias de la ruptura con el Gobierno anunciada por Junts y el bloqueo legislativo de la legislatura.

Los 'populares' quieren que Sánchez explique cómo piensa gobernar ahora con una mayoría absoluta en contra, una vez que Junts ha anunciado que no apoyará iniciativas que partan del Gobierno y no apoyarán unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026.

Será la primera vez que Sánchez se dirija cara a cara a los diputados de la formación independentista después de que estos formalizasen la ruptura con el Gobierno y el "bloqueo" de la legislatura. En el Gobierno, no obstante, aseguran que continuarán con su calendario legislativo, seguirán aprobando medidas y tratando de convencer a Junts, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante cualquier votación.

En este sentido, fuentes gubernamentales afirman que tienen capacidad para llevar a votación iniciativas que puedan gustar a los de Carles Puigdemont y que les resulte difícil votar en contra.

La estrategia de Feijóo

El líder del PP centrará principalmente su intervención en los casos de corrupción que, según el partido, "acorralan" a Sánchez. De hecho, la comparecencia del presidente del Gobierno coincide con una intensa "agenda judicial" a su entorno, según fuentes de la formación.

Así, el PP recalca que este 12 de noviembre declara el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y esta semana sigue el 'caso Leire Díez' relativo a las "cloacas del Estado por parte de PSOE" y "la maquinaria de guerra sucia del sanchismo", en palabras de la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz.

"Sánchez ha hecho de la corrupción el modo de vida de su Gobierno", ha declarado este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha señalado que el presidente del Gobierno tiene a su mujer "investigada por cinco delitos, derivados de convertir el Palacio de la Moncloa en una especie de centro de negocios" y "a su hermano, camino del banquillo por otros dos, consecuencia de haber ocupado un cargo público que los socialistas le crearon a medida" y "al que ni siquiera asistía".

Feijóo también recriminará a Sánchez este miércoles que mantenga en su Consejo de Ministros al titular de Política Territorial tras el informe de la UCO. Según Tellado, Ángel Víctor Torres resultó ser el "cobrador del frac" de la "trama", con Koldo García "a los mandos" y el ministro "obedeciendo mansamente".

La ruptura de Junts

En 'Génova' están a la espera de ver cómo se materializa a partir de ahora la decisión de Junts de romper con el PSOE, después de que el pasado jueves la portavoz parlamentaria de esa formación, Miriam Nogueras, anunciara enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

Los 'populares' no contemplan una moción de censura y urgen a Pedro Sánchez a convocar elecciones por entender que la legislatura está "acabada" y solo cabe dar la voz a los españoles para que se pronuncien en las urnas.

El PP cree que con un presidente del Gobierno "acorralado" por la corrupción y sin mayoría parlamentaria, la situación es "insostenible", según fuentes del partido, que insisten en que la única salida pasaría por disolver las Cortes y convocar elecciones.