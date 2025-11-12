Torres dice que al PP le ha "salido el tiro por la culata" al implicarle en el caso Koldo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrático, Ángel Víctor Torres, se ha reafirmado este miércoles en su inocencia y se ha jactado de que al PP le ha "salido el tiro por la culata" al tratar de implicarle en la trama del caso Koldo por su etapa al frente del Gobierno de Canarias (2019-2023).

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Torres ha contestado a dos preguntas del PP y una de Vox a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias a la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, cuando él presidía la comunidad.

Torres ha insistido en que el informe confirma que no participó en ninguna trama ni hubo ninguna actuación fuera de la ley por parte de su Gobierno ni de él.

Ha defendido que cumplió con sus obligaciones al tratar de conseguir material para luchar contra la pandemia en su tierra y ha acusado al PP de difamarle y calumniarle, mientras que a Vox le ha reprochado que se preocupe ahora de la pandemia cuando entonces se limitó a poner "palos en la rueda" contra el Gobierno.

Torres ha asegurado sentirse reforzado tras conocer el informe de la UCO y ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rectifique porque "ha dicho que en ese informe hay mordidas".

"El informe de la UCO no cierra ninguna investigación judicial en torno a usted, todo lo contrario, la abre", ha afirmado la diputada popular Cuca Gamarra, para quien "esto no es el final de nada, sino el inicio de muchas cosas".

Según Gamarra, la unidad de la Guardia Civil retrata a Torres como un "vulgar cobrador del frac", un "déspota" y un "mentiroso compulsivo", puesto que aseguró no conocer a Koldo García y Víctor de Aldama y ahora se sabe que compartieron "mesa y mantel".

"Solo nos falta conocer el menú", ha ironizado y ha señalado que Torres no está a la altura de un gobierno "decente", mientras que su compañero de bancada Eduardo Carazo le ha acusado de mentir en sede parlamentaria.

Torres lo ha negado tajantemente y Carazo le ha contestado que por mucho que intente "distraer", el informe de la UCO demuestra que en "el clan de las chistorras había mucho mojo picón".

Para la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, el ministro se escuda en lo que no señala la Guardia Civil para "tapar lo que sí dice" y que, según la diputada, es que "adjudicó contratos a dedo" a las empresas de Koldo García, que "infló" el precio de las mascarillas y "presionó" a funcionarios.

"Es el facilitador político de la trama en Canarias cuando era presidente", ha concluido Millán, a lo que Torres ha respondido que a Vox le "da igual la verdad" y lo que aseguren las fuerzas de seguridad y la judicatura.