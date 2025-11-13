El abogado de González Amador apunta al fiscal general y a uno de los periodistas por la filtración: "No había compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente"

El abogado Gabriel Rodríguez Ramos, que ejerce la acusación particular en el juicio contra el fiscal general del Estado en nombre del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha argumentado este jueves por qué eleva a definitiva su petición de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos.

El abogado se ha preguntado por qué razón tanto el fiscal general como su jefa de prensa, Mar Hedo, y el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos no han querido compartir con la investigación en el Tribunal Supremo las comunicaciones que tuvieran entre en la noche del 13 de marzo "o más sencillo, las que no tuvieran". ¿Habría habido algún problema si las mismas no existieran? ¿Qué problema supondría para el secreto con las fuentes?", ha añadido, en referencia al periodista. "No hay ningún compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente", ha apuntado.

El abogado ha incidido a lo largo de su alegato en que el fiscal general y su jefa de prensa ocultaron a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a y a su responsable de prensa el proceso de confección de la nota que fue remitida al día siguiente de que El Mundo hablara de un ofrecimiento de la fiscalía para el acuerdo y de que éste había sido frenado "desde arriba", una información falsa que trató de ser desmentida desde la Fiscalía. "Decidieron hacerlo al margen de ellos", ha señalado, para apuntalar su tesis acusatoria, en un alegato en el que ha ido repasando todos los hechos de la, según el instructor, "frenética" noche en la que se involucró a varios miembros de la fiscalía para obtener el correo que fue finalmente filtrado.

La jornada de este jueves, con la que el juicio a Álvaro García Ortiz quedará visto para sentencia, permitirá a acusaciones y defensas confrontar sus tesis sobre la posible responsabilidad de éste en la filtración a determinados medios de comunicación del correo electrónico en el que el abogado del empresario en su causa por fraude fiscal, Carlos Neira, reconocía la comisión de dos delitos de cara a ofrecer un pacto para tratar de aminorar su condena. Tras ello, será el momento de las deliberaciones de los siete magistrados que conforman el tribunal, que dictarán una sentencia que se espera para antes de fin de año.

Un "relato institucional" de culpabilidad

En cuanto a la nota de prensa, el letrado ha leído su contenido, en el que apuntaba a un reconocimiento del delito por parte de la defensa del empresario, y ha señalado que añadir estros datos "no era necesario para neutralizar ningún bulo ni para saber de donde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad". A su juicio, lo que se lanzó fue "un relato institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal", contra su cliente.