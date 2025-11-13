La teniente fiscal del Supremo pide la absolución del fiscal general: "Había una noticia falsa que debía ser atajada"

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha argumentado este jueves, en la última jornada del juicio al fiscal general, a favor de la libre absolución de Álvaro García Ortiz por el delito de revelación de secretos por el que se enfrenta a hasta seis años de cárcel, por la supuesta filtración de un correo electrónico que habría quebrado la presunción de inocencia del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A su juicio, la actuación desarrollada a partir de la noche del 13 de marzo de 2024 era necesaria porque existía una información falsa que "debía ser atajada".

"He sostenido y sostengo que la divulgación a la prensa jamás se produjo por medios electrónicos", ha defendido al término de su alegato, argumentando que, aunque no hubiera existido borrado, en dichas comunicaciones no estarían "jamás" las pruebas contra el fiscal general. "Su borrado, además de legítimo, no ha tenido trascendencia en la causa", ha añadido, para explicar que, en todo caso, la actuación de García Ortiz sería impune porque la noticia ya era conocida por los medios de comunicación cuando éste actuó y se elaboró la nota de prensa cuestionada en este procedimiento.

Sánchez conde ha dedicado parte de su informe de conclusiones a asegurar que la nota de prensa en la que se reflejó que González Amador habría reconocido dos delitos de fraude a Hacienda de cara a conseguir un acuerdo de conformidad con la Fiscalía quedó fuera del procedimiento por la Sala de Admisión y la de la Apelación, al incluir datos que ya se conocían y que, por lo tanto, no puede ser constitutiva de revelación de secreto alguna.

La teniente fiscal del Supremo explicó que “la razón de pedir los correos era porque El Mundo había dado una noticia que no era cierta, porque el pacto había sido formulada por el letrado del señor González amador”, no por el Ministerio Público. La fiscalía, en defensa de García Ortiz, ha asegurado que "la primera comunicación que hace la Cadena Ser es anterior a que el fiscal general tenga los correos en su totalidad". Si no lo publicó fue porque no contaba con autorización hasta que se produjeron las noticias de El Mundo y la citada emisora.

González Amador estaba informado

La representante de la Fiscalía también ha señalado que Alberto "González Amador reconoció que fue informado de todas las incidencias que se producían en la causa, menos del correo en el que realizaba una propuesta de conformidad". También destacó que la estrategia informativa fue diseñada por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Ángeles Sánchez Conde terminó su informe ante el tribunal pidiéndole que ordenara la devolución de una copia de la documentación intervenida en el despacho de la fiscal jefa Provincial de Madrid que aún estaba en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El juicio se reanudará a las cuatro de la tarde con el informe de los abogados del Estado que ejercen la defensa de Álvaro García Ortiz, tras lo que él podrá hacer uso de su derecho a la última palabra, y así quedará visto para sentencia.