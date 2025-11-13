Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura

"Renovación, trayectoria y madurez". El Comité Regional del PSOE ha ratificado este miércoles las listas a la Asamblea de Extremadura de cara al 21D, que encabezarán Miguel Ángel Gallardo por la provincia de Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina por Cáceres. Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, Manuel Mejías, las candidaturas han sido validadas con un respaldo del 98% y el porcentaje de renovación alcanza el 75%.

Como aspectos más destacables, hay que mencionar la inclusión de la que fuera primera rival de Gallardo en primarias, Lara Garlito, como número 2 por la provincia de Cáceres, y el paso atrás de Blanca Martín: la actual presidenta de la Asamblea recula hasta el número 8 de la candidatura, aunque aún con opciones de conseguir escaño.

Respaldo de Pedro Sánchez

"Que el PSOE sea el primer partido en presentar a sus candidatos no es fruto de la casualidad, sino una muestra clara de que esta organización está perfectamente engrasada y tiene capacidad de respuesta y determinación para actuar de forma contundente ante esta convocatoria electoral improvisada y atropellada que ha realizado María Guardiola", ha destacado.

El secretario de Organización del PSOE, Manuel Mejías. / El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará a los candidatos el próximo miércoles en un acto público en el hotel Las Lomas de Mérida, en la que será su primera aparición en la precampaña extremeña tras cancelarse el mitin de la pasada semana por el temporal. Mejías ha destacado que toda la maquinaria electoral del PSOE está ya activada con el objetivo de devolver a Extremadura "la estabilidad y la confianza" tras una legislatura "fracasada que no ha servido para nada".

Seguir avanzando

"Extremadura necesita del PSOE y un presidente como nuestro candidatopara seguir avanzando y mejorando la vida de la gente", ha señalado Mejías. A su juicio, pese al adelanto electoral, el PSOE ha demostrado "la máxima coordinación", una organización que trabaja a nivel interno "perfectamente" y con un compromiso a la altura de las circunstancias. "Somos la primera fuerza para llegar al 21D en las mejores condiciones", ha señalado las tras las tensiones por las voces críticas con la candidatura de Gallardo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante el último congreso regional del partido. / Jero Morales / EFE

"Lo mejor de nuestra tierra"

Según Mejías, el PSOE presenta un equipo compuesto por hombres y mujeres "que representan lo mejor de nuestra tierra: personas comprometidas, con experiencia y mucha ilusión. Renovación, trayectoria y madurez", afirma el secretario de Organización. La listas suponen una renovación del 75 y ambas candidaturas cumplen con los principios de igualdad y paridad que marcan los estatutos federales del PSOE, mediante el sistema de listas cremallera.

Actualmente, el PSOE tiene 17 diputados por la provincia de Badajoz y 11 por la de Cáceres. En la provincia pacense, destaca la incorporación de Judith Olivares Muñoz y Manuel Borrego como números dos y tres, respectivamente. Soraya Vega, el propio Manuel Mejías y Piedad Álvarez (actual portavoz parlamentaria) ocupan los siguientes puestos. Con opciones de conseguir escaño se mantienen Isabel Gil Rosiña, José María Vergeles, Julio César Rodríguez y Ana María Fernández, que en la última etapa de la legislatura ha tomado protagonismo como miembro del comité federal y portavoz de Educación.

Renovación en Cáceres

Por la provincia de Cáceres, los cinco primeros puestos son para Álvaro Sánchez Cotrina, Lara Garlito (quien rivalizó con Gallardo por la secretaría general en las primeras primarias, que escala del puesto cuatro al dos), Eduardo Béjar, María Curiel Muñoz y Alfonso Beltrán. De la circunscripción cacereña, destaca la caída de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, al número 8 y la salida de José Ramón Bello.

Ni Maricurz Rodríguez, que dimitió para que Gallardo pudiera tomar el acta, ni las cinco personas que renunciaron al escaño ante notario (Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández) han sido incluidos en las listas.