En Directo
Minuto a minuto
El juicio al fiscal general, en directo | La acusación de González Amador mantiene la petición de cuatro años de cárcel
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Cristina Gallardo
En cuanto a los periodistas, el abogado ha comentado que como "tienen derecho a acogerse a no revelar sus fuentes con la amplitud que ellos consideren", sus sus declaraciones en este juicio "no pueden ser valoradas como una declaración testifical normal" y por ello deben ser tomadas en cuenta "con especiales cautelas".
Cristina Gallardo
A partir de ahí, Rodríguez Ramos ha relatado el uso por parte de esta información que se hizo desde el Gobierno, incluso por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para señalar al empresario, algo que no hizo más que aumentar con una "intensidad argumental diaria" a nivel nacional. Así, "ese relato de culpabilidad quebró la presunción de inocencia, y eso día a día, día a día, por parte de miembros del Gobierno de españa que le llaman delincuente confeso", ha insistido el abogado.
Cristina Gallardo
En cuanto al uso por parte del ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, de un documento con el mismo contenido que el correo que le había sido reenvíado por la asesora en Moncloa Pilar Sánchez Acera, el abogado de la acusación apunta a que se utilizó el diario digital El Plural para "blanquear" el uso ilícito de este documento. "Hacía falta que se publicara antes en un medio", ha explicado. "Disponían de un documento antijurídico, y al publicarlo en un medio para transformarlo en un documento ya lo habían blanqueado", señalando que a partir de ahí pudo ser utilizado políticamente contra Díaz Ayuso.
Cristina Gallardo
En cuanto a la nota de prensa, el letrado ha leído su contenido, en el que apuntaba a un reconocimiento del delito por parte de la defensa del empresario, y ha señalado que añadir estros datos "no era necesario para neutralizar ningún bulo ni para saber de donde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad". A su juicio, lo que se lanzó fue "un relato institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal", contra su cliente.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este jueves que no tiene “ninguna duda” de que “hay pruebas para condenar al fiscal general” del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ayer prestó declaración en el juicio que se sigue en su contra en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.
Cristina Gallardo
El abogado incide en que el fiscal general y su jefa de prensa ocultaron a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra y a su responsable de prensa el proceso de confección de la nota que fue remitida al día siguiente de que El Mundo hablara erróneamente de un ofrecimiento de la fiscalía para el acuerdo. "Decidieron hacerlo al margen", ha señalado, para apuntalar su tesis acusatoria, en un alegato en el que ha ido repasando todos los hechos de la, según el instructor, "frenética" noche en la que se involucró a varios miembros de la fiscalía para obtener el correo que fue finalmente filtrado.
Cristina Gallardo
El abogado se pregunta por qué razon tanto el fiscal general como su jefa de prensa, Mar Hedo y el periodista Miguel Ángel Campos no han compartido con el Supremo sus comunicaciones que tuvieran en la noche del 13 de marzo "o más sencillo, las que no tuvieran". ¿Habría habido algún problema si las mismas no existieran? ¿Qué problema supondría para el secreto con las fuentes?" ha añadido, en referencia al periodista. "No hay ningún compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente".
Cristina Gallardo
Se reanuda el juicio contra el fiscal general del Estado con el trámite de conclusiones definitivas por parte de la acusación particular que ejerce el abogado Gabriel Rodríguez Ramos en representación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El letrado ha incidido en que eleva a definitiva su petición de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz
May Mariño
Desde los pasillos del Congreso, el Partido Popular (PP) considera una “cita negra en la historia judicial” de España la declaración ante el Tribunal Supremo (TS) este miércoles del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como ha señalado la vicesecretaria de regeneración institucional del partido, Cuca Gamarra, en declaraciones a los periodistas. Gamarra ha incidido además en el hecho de que, como han corroborado mandos de la UCO en el juicio, se borraran todos los correos y mensajes del móvil de García Ortiz Justo el día que se conoció su imputación. “Ya sería mañana suerte que justo lo que se borraba fueran pruebas que le fueran a absolver”, ha señalado con sarcasmo.
En vídeo
El fiscal general niega haber hecho llegar "a persona ajena a la fiscalía" el correo en el que González Amador admitía dos delitos
