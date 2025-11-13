Amnistía
El PP ve refrendado que la amnistía es "corrupta e ilegal" tras la decisión del abogado general de la UE
"La amnistía de Sánchez, además de inmoral e ilegítima, no cumple con la legislación europea, según el abogado general de la UE, dice Cuca Gamarra
El Partido Popular ve refrendado que la ley de amnistía que impulsó el Gobierno que preside Pedro Sánchez en beneficio de los condenados por el proceso soberanista en Cataluña es "corrupta e ilegal en Europa" tras la decisión del abogado general de la UE conocida esta jueves.
Desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo reaccionaron rápidamente tras conocerse que el abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann considera que algunas disposiciones de la ley de amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable que se juzgaron en el Tribunal de Cuentas podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, pero, en cualquier caso, la extinción de responsabilidad de los demandados por actos que afecten a los intereses financieros de la Unión no es contraria al Derecho de la Unión. Tampoco lo es amnistiar a la célula de los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.
A través de un mensaje en la red social X, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, señaló que "la amnistía de Sánchez, además de inmoral e ilegítima, no cumple con la legislación europea, según el abogado general de la UE". Y apostiló que "esta legislatura comenzó con una ley corrupta e ilegal en Europa. Este Gobierno es insostenible".
Noticia en ampliación
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Esta es la última universidad privada (y que se instalará en Asturias) en caer en manos de un fondo de inversión por 2.000 millones de euros