Bolaños afirma que el regreso a España de Puigdemont “no es una cuestión que dependa en absoluto del Gobierno”

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó este viernes que el posible regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, “no es una cuestión que dependa en absoluto del Gobierno”, y pidió esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la Ley de Amnistía.

Así lo consideró Félix Bolaños en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso antes de comparecer en la Comisión de Justicia para presentar el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, entre otros asuntos.

Bolaños subrayó que el regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, “no es una cuestión que dependa en absoluto del Gobierno”, a pesar del informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el luxemburgués Dean Spielmann, sobre la ley de amnistía.

El ministro consideró que el de ayer “fue un paso muy importante en la validación definitiva de la Ley de Amnistía a todos los efectos”, y destacó que siempre defendieron desde el Ejecutivo que la citada ley era “constitucional y era conforme al derecho europeo”.

Dicho esto, advirtió de que “hay que esperar a la sentencia del TJUE”, ya que “las conclusiones no son concluyentes, no son vinculantes”.

No obstante, aprovechó para cargar contra la respuesta del PP al informe conocido ayer, y le recomendó “que lea antes de opinar y que piense antes de hablar, porque así se evitaría el bochorno”.

Y sobre la Ley de Amnistía, al margen del regreso pronto o lejano de Puigdemont, aseveró que “lo importante más que las cuestiones jurídicas”, es que se trata de “una ley que se hizo para garantizar la convivencia en Cataluña”.

Es una ley, insistió, que se hizo para que “la mayor crisis que ha tenido nuestro país desde el punto de vista constitucional, pero también social, en Cataluña, se supere definitivamente”.

Para el titular de Justicia “los objetivos de esa ley ya están cumplidos”, ya que, en su opinión, “la normalización política, social, institucional en Cataluña es un hecho”.

“Ese es el éxito de la Ley de Amnistía que con el tiempo se reconocerá y que mucha gente que ha opinado de manera crítica con esa ley, pues acabarán reconociendo”, recalcó.

La relación con Junts

Bolaños también reaccionó a la decisión del grupo parlamentario de Junts, de abstenerse y tumbar así en el Pleno de la Cámara Baja una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible, que contemplaba alargar la vida de las centrales nucleares.

El ministro alegó que “es seña de identidad” del Gobierno “no ya de esta legislatura, sino desde el año 2018” que “tenemos que negociar con todos los grupos parlamentarios, con Junts y con el resto” para sacar adelante iniciativas.

Ayer, recordó, se aprobaron en el Congreso dos leyes, “una ley, la ley de movilidad sostenible, que pronto estará en el BOE y otra ley de atención a la clientela, que va camino del Senado y que volverá para su aprobación definitiva”.

Dos leyes que, sostuvo, “mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía”, y esta es, dijo, “la finalidad de este Gobierno”.

Finalmente, preguntado sobre si el Gobierno mantendrá la confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en caso de ser condenado por revelación de secretos, Bolaños señaló que, una vez quedó visto para sentencia el caso, “ahora es el momento de confiar en la Justicia, de confiar en la Sala Segunda y de tener un poco de paciencia”.