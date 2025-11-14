Leire Díez acusó al fiscal Grinda de orquestar la 'Operación Cataluña' contra los independentistas y a su jefe de anticorrupción de tapar irregularidades

Los calificados por el fiscal Ignacio Stampa como "fontaneros" del PSOE, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario investigado Javier Pérez Dolset, acusaron al fiscal José Grinda y a su jefe en anticorrupción, Alejandro Luzón, de liderar la 'Operación Cataluña' contra los independentistas catalanes y de tapar supuestas irregularidades, respectivamente, según consta en la grabación aportada al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. Se da la circunstancia de que Grinda es el responsable de la imputación en la Audiencia Nacional de Pérez Dolset por un delito de fraude de subvenciones al grupo tecnológico Zed Worldwide.

En concreto, dijeron que Grinda habría orquestado el ataque contra los líderes independentistas catalanes, que inició el comisario jubilado José Manuel Villarejo bajo el Gobierno del PP con el denominado 'Proyecto Barna': "La 'Operación Cataluña' necesitaba sí o sí que alguien pareciera que tapaba los ojos. Y esa persona era Grinda. Con lo cual, hay grabaciones por todos los lados, o sea, esto lo he escuchado hasta la puñetera saciedad, estoy aburrida de escuchar esto. Pero no a señores cualquiera. Estoy aburrida de escuchar a [José Luis] Olivera, al juez Andreu, a todo hijo de vecino. Que esto se prolonga en el tiempo porque llega Grinda, y como tiene pendiente un expediente [...], le utilizan para que sea el kamikaze que practica todas estas historias", relata Leire Díez al fiscal Stampa, a quien después especifica que "en los últimos tiempos" se había dedicado "a ver los vídeos de aquellas operaciones que me parecen claramente irregulares y ver la actuación de Grinda".

Archivo - El consejero delegado de la multinacional española de servicios móviles avanzados (Grupo ZED), Javier Pérez Dolset llega junto a su abogado a la Audiencia Nacional, a 22 de noviembre de 2019. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

Pero al preguntar de nuevo Stampa sobre qué participación habría tenido Grinda en la denominada 'Operación Cataluña', Leire Díez apunta que este funcionario público hacía lo que le mandaban para evitar que no se sacara "la información que le hace daño". Precisamente, esta misma aseveración contra Grinda fue defendida por el diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto, -considerado cercano al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la 'Operación Cataluña'. Tal y como informó EL PERIÓDICO, el 5 de marzo Arribas Maroto llegó a decir, de forma literal al exministro del PP Jorge Fernández Díaz durante su comparecencia en la Comisión: "Uno de los de los episodios más dantescos de esta operación fue cuando ustedes encomendaron al fiscal Grinda atacar al entorno de los independentistas a cambio de mantener desaparecidos algunos presuntos asuntos turbios que afectaban al fiscal Grinda".

La imputación de Cerdán

Precisamente Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el caso Leire Díez, ha reclamado al juez Arturo Zamarriego que cite a declarar como investigado a Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio por el caso Koldo. Esta asociación reclama su imputación "en tanto en cuanto aparece citado en las comunicaciones entre Luis del Rivero y el testigo Ignacio Stampa, y debía haber estado presente en la reunión con la investigada Díez". Precisamente, en la grabación la propia "fontanera" dice a Stampa que después trasladaría la conversación a Cerdán, porque iba a mantener una "reunión con él".

En la conversación grabada por Stampa a los que este fiscal denomina de forma textual como "fontaneros del partido", Pérez Dolset afirma que José Grinda, antes de investigar el caso Zed "aceptó las [causas] de la 'Operación Cataluña': él hace en los Pujol la causa Drago, hace la del 3%, la de Tarragona y la de Aguas de Girona...", explica.

Contra Luzón

Lucía Feijoo Viera

Y en otro momento de la conversación, Leire Díez da también el nombre del jefe de anticorrupción, llegando incluso a sostener que junto a Grinda formaban parte de "una trama perfectamente organizada": "Aquí hay dos personas que aparecen en todas nuestras oraciones, siempre en la fiscalía anticorrupción. Y son Grinda y Luzón; Grinda y Luzón; Luzón y Grinda", reiteró a Stampa, a quien aseguró que su presencia incomodaba a su antiguo jefe: "Cuando quisisteis que eso se supiera, dijeron: Va de retro, Satanás". Y por eso Stampa habría sido expulsado de anticorrupción.

Es entonces cuando Pérez Dolset indica que Luzón se habría negado a recibir "el material" que él quería aportar, en concreto varias grabaciones del comisario Villarejp: "Mi secretaria llamaba todos los días a las 9 de la mañana y a las dos de la tarde para pedir una cita en la fiscalía anticorrupción y oficialmente entregar el material desencriptado [los audios]. Hasta que llegamos a 1.000 llamadas. Y además, por escrito, todas las semanas le poníamos un mail a su secretaria diciendo: oiga, denos usted una cita con este señor para entregarle esto, directamente a Luzón", lamentó el empresario.

Santos Cerdán sale de un taxi para entrar al Tribunal Supremo el pasado 30 de mayo / José Luis Roca

En la conversación Pérez Dolset asegura haber desencriptado "audios muy importantes, porque entre otras cosas están espiando al presidente del Gobierno y le llenan de micrófonos los negocios de su mujer", dice el empresario, al que Leire Díez puntualizó: "De su suegro". "Tampoco hace falta más, con lo que yo tengo", prosigue Pérez Dolset, que reitera que las grabaciones que tiene en su poder "abarcan todas las piezas, todas las prácticas, todos los políticos de la 'Operación Cataluña', la del PSOE en Andalucía, todas. Ahí están todas. El espionaje al presidente del gobierno...".

La grabación aportada por el exfiscal de anticorrupción Ignacio Stampa al juez magistrado Arturo Zamarriego, que investiga el caso Leire Díez, evidencia que la exmilitante socialista se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto", según consta en la grabación en la que Díez explica que el encuentro "es confidencial, es una reunión que se queda aquí".