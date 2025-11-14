La UCO registra sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla por las presuntas comisiones del caso Cerdán-Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra desde primera hora de este viernes sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla en relación con la investigación de presuntas comisiones irregulares por parte de la trama Cerdán-Koldo, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la compañía. La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo.