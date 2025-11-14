MAPA INTERACTIVO
Investigación
La UCO registra sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla por las presuntas comisiones del caso Cerdán-Koldo
La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra desde primera hora de este viernes sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla en relación con la investigación de presuntas comisiones irregulares por parte de la trama Cerdán-Koldo, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la compañía. La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Estoy harto de echar currículums y no me sale nada': tienen más de 45 años, buscan trabajo en Asturias y ahora estas empresas tratan de ayudarles
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar