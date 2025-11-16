Política
Verdes Equo se renueva y pasa a llamarse Partido Verde
Apelan al ecologismo "como esperanza de futuro frente al odio y el negacionismo"
EFE
Verdes Equo ha celebrado este fin de semana su conferencia política en Madrid, donde ha renovado su marca con el nuevo nombre de Partido Verde y ha llamado a "tejer alianzas amplias para construir un espacio verde, transversal y progresista".
En una nota de prensa, la formación ha señalado además que durante la conferencia política han apelado al ecologismo "como esperanza de futuro frente al odio y el negacionismo".
"Hay mucha gente anclada en el discurso de buenos y malos. Nosotros venimos a traer soluciones valientes y a recuperar la confianza de la ciudadanía para ganar las instituciones", ha dicho Mar González, una de las coportavoces del Partido Verde junto a Joserra Becerra.
En la conferencia política, donde ha habido una mesa acerca de la "desinformación sobre el cambio climático" y otra sobre vivienda, han participado representantes de Compromís, Chunta Aragonesista, EH Bildu, Más Madrid, Los Comunes e IU, y líderes verdes europeos como Ciarán Cuffe, copresidente del Partido Verde Europeo.
Por su parte, el líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, Zack Polanski, y la secretaria nacional de los ecologistas franceses, Marine Tondelier, han enviado sendos vídeos de apoyo.
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Primera pista sobre Tomasín tras cuatro días de búsqueda: aseguran haberlo visto en un cruce, pero no encuentran nada tampoco en esa zona
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros