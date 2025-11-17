La Audiencia Nacional cita a Jordi Pujol al inicio del juicio por su fortuna en Andorra para decidir si puede ser juzgado

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido no pronunciarse sobre las condiciones en que se encuentra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol hasta el próximo día 24, cuando comenzará el juicio por su fortuna en Andorra. Le ha citado justo antes de que dé comienzo la vista oral para que comparezca ante él por videoconferencia, con lo que serán los propios magistrados quienes determinen si puede ser juzgado tras escucharle a él y a los forenses que le examinaron.

En una providencia el tribunal que, con independencia de la decisión que finalmente adopte sobre el patriarca, juzgará a la familia Pujol, ha citado tanto al expresidente catalán como a los médicos forenses que le examinaron la semana pasada a petición de la defensa. El objetivo es poder determinar el estado de salud y las condiciones en que se encuentra Jordi Pujol Soley y así decidir si le juzga o decreta para él el sobreseimiento de las actuaciones, como en 2021 ya hizo la Audiencia Nacional respecto de su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida, por demencia sobrevenida.

Fue la propia defensa de Pujol, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, la que había solicitado que fuera examinado por los forenses de la Audiencia Nacional para que procedieran a "evaluar su deterioro cognitivo" y determinaran su "capacidad o incapacidad", por "demencia sobrevenida", de "autodefensa" en la vista oral en la que se juzgará a la familia por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Para alcanzar una decisión sobre las condiciones de Pujol, de 95 años de edad, médicos forenses de la Audiencia Nacional le examinaron la semana pasada para corroborar o descartar el informe médico presentado por la defensa en el que se ponían en duda sus condiciones para prestar declaración. En él se afirmaba que Pujol cuenta con "marcadores de alzhéimer en la sangre" y una "severa alteración de la memoria verbal [...] que le lleva a confundir hechos y personas", lo que se describe como un "deterioro cognitivo grave" que afecta a múltiples funciones mentales y que es compatible con un proceso neurodegenerativo en fase avanzada. Pese a todo, la defensa del exjefe del Govern no reclamaba de forma explícita una prueba pericial sobre la capacidad de Pujol para "comprender el objeto de la acusación" y desarrollar su autodefensa.

Neumonía

Esas condiciones generales que podrían evitarle el juicio se han visto agravadas este domingo, cuando tuvo que ser ingresado en una clínica de Barcelona por una neumonía, en la que se esperaba que deba permanecer tres o cuatro días, por lo que antes del jueves parece complicado que pueda volver a su domicilio.

Su defensa estaba pendiente de conocer la decisión de la Audiencia Nacional antes de decidir si debía presentar un nuevo escrito en el que dejara constancia de la nueva circunstancia que se había producido o el propio tribunal lo dejaba fuera del procedimiento, tras examinarlo.

Finalmente, para pronunciarse, las magistradas María Riera, Carolina Rius y María Fernanda García Pérez, ponente de la sentencia que se dictará al acabar el juicio, han preferido comprobar por sus propios ojos su estado de salud antes de que comience el juicio.

Aclarado ese extremo, la vista comenzará con las cuestiones previas que quieran alegar las partes. Se desarrollará en semanas alternas hasta al menos el próximo mes de abril, que será cuando procedan a declarar los hermanos Pujol Ferrusola y su padre, si así lo determina finalmente el tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para el expresidente catalán y uno menos para cinco de sus siete hijos. Para su primogénito, Jordi, al que el matrimonio encargó la gestión del patrimonio en Andorra y el reparto con sus hermanos, solicita 29 años de prisión; su hermano Josep se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de cárcel y su exesposa, 17 años.