José Císcar: "Una vez que Mazón ha dimitido sería bueno rebajar la crispación y serenar el debate"

Dejó la política de forma "irreversible" en 2022 y hoy es "nómada digital". Ordenador, wifi y un móvil. Ese es su instrumental como experto en Derecho Administrativo y temas de agua. Atiende al periodista desde uno de sus rincones habituales, en los Pirineos, donde pasa unos días antes de regresar a Teulada y la comarca de la que también es Juanfran Pérez Llorca, el político llamado a presidir la Generalitat si no hay sorpresa.

¿Feliz de haberse alejado de la política tal cómo está el patio?

Tomé una decisión que dije que era irreversible y la verdad es que no me arrepiento en absoluto.

¿El momento es mucho peor que el que vivió en primera línea?

Cada momento tiene sus dificultades. El gobierno actual tiene la tragedia de la dana. El anterior tuvo la covid. Y cuando yo estaba tuvimos una crisis económica durísima. Pero durante mi etapa no existía tanta polarización y falta de entendimiento.

¿Cómo definiría el actual momento de la política, marcado por la riada?

De absoluta convulsión. La dana nos debe llevar a una reflexión colectiva de por qué el Estado en su conjunto falló cuando más se le necesitaba.

Habla del Estado en su conjunto.

Aquí no se salva nadie. Me quedo con la reflexión que hizo el escritor Santiago Posteguillo: no puede ser que en 48 horas no apareciera nadie por allí y que los primeros fueran voluntarios. Viene a decir que fue cruel no avisar a tiempo, pero aún lo fue más no ayudar con la energía que hacía falta. Echo de menos un año después debates sosegados para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a suceder. No es solo reconstruir. Se trata de qué se tiene que hacer para que no vuelva a suceder. Hay pendientes grandes obras hidráulicas.

¿Esas empresas y diques que dice Abascal que hacen falta?

No creo que sean necesariamente presas y diques, pero sí obras para prevenir inundaciones y canalizar las riadas.

¿Carlos Mazón ha hecho lo que debía al dar un paso al lado?

Ha reconocido errores, ha pedido perdón y ha asumido responsabilidades políticas con su dimisión.

¿Demasiado tarde?

Eso siempre es difícil de valorar porque es juzgar decisiones personales. Entiendo que haya querido afrontar la reconstrucción. Lo que no entiendo tanto es que una vez que ha asumido la responsabilidad política con su dimisión sería bueno que se rebajara el tono y la obsesión de algunos contra su persona. Disminuir la crispación y serenar el debate ayudaría a centrarse todos en lo que realmente importa, que son las víctimas y la reconstrucción.

¿Esa ha de ser la misión del que llegue: serenar el debate y poner el foco en lo que está por hacer?

Totalmente. Lo que interesa ahora es que todo el mundo se centre en la dana y el presidente que salga elegido, Pérez Llorca si finalmente hay un acuerdo, su prioridad será esa. No tengo duda.

¿Pérez Llorca le parece un buen perfil de presidente?

He compartido muchos momentos políticos con él, lo he tenido en mi equipo y no tengo ninguna duda de su valía para el cargo. Es una persona muy normal y cercana. Tiene mucho sentido común. Es una persona pragmática, que escucha y algo muy importante y que se echa en falta, que es la voluntad de alcanzar acuerdos: es una persona pactista.

¿Se puede ser presidente de manera provisional o eso es un imposible?

Conociendo a Juanfran, no creo que él lo viva de manera provisional. No va a pensar en eso. Por experiencia, año y medio en política es muchísimo tiempo.

¿No es descartable que sea cartel electoral entonces?

No es descartable absolutamente nada.

¿No está el contexto lo suficientemente revuelto como para ir a elecciones y que la ciudadanía decida el rumbo de la nueva etapa?

Unas elecciones en la Comunidad Valenciana ahora mismo no es lo más conveniente. Un pacto entre PP y Vox no alteraría la representatividad política que surgió de las últimas elecciones. Además, en un periodo preelectoral seguido de otro postelectoral, la acción de gobierno se ralentiza muchísimo. Podrían transcurrir cuatro o cinco meses y no nos lo podemos permitir.

¿Los acuerdos entre PP y Vox le gustan?

Es la única salida ahora mismo posible. Me gustaría que el PSOE de Pedro Sánchez estuviera en una dinámica distinta a la de construir muros contra el PP y Vox, pero un pacto con el PSOE hoy es imposible.

¿Y el PP no está en los muros contra el PSOE de Sánchez?

Creo que muchísimo menos. Pero bueno, en el tema de los pactos del PP y Vox diría que puede predicarse lo mismo que cuando Sánchez acordó con Podemos. Guste o n, a Vox le votan personas normales y corrientes. Lo que pasa es que en este país somos de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

¿Podemos y Vox le parecen equiparables en extremos distintos del arco político?

Cualquier persona que piense que Vox es un partido radical tiene que admitir que otras personas piensen que Podemos es un partido radical en el extremo contrario.

¿Qué le parece el trato al valenciano en esta legislatura? Usted normalizó la relación con Escola Valenciana.

En la C. Valenciana tenemos dos lenguas y nuestro Estatut es clarísimo respecto al tratamiento a ambas. El apoyo al valenciano, como hacen y han hecho muchos dirigentes de mi partido, tiene que ser total y absoluto. La lengua nunca debe ser motivo de confrontación.

¿Diría que estamos en tiempos de política de odio?

En mis últimos años ya empecé a ver demasiada polarización y creo que ha ido en aumento. No sé si calificarla de política de odio, pero todos los partidos tendrían que rebajar el tono y buscar más diálogos y consensos, porque esa polarización se transmite a la sociedad.

¿Los relatos se han impuesto sobre los hechos y los datos?

Ahora todo es construir relatos. Y al final los ciudadanos viven de los hechos. No hay relato que pueda esconder a una familia que no llega a fin de mes o a un joven que busca una vivienda y no la encuentra.

¿Toca reconstruir puentes con las asociaciones de víctimas en este momento?

Por supuesto, siempre. Es bueno ponerse en el lugar de las víctimas que han perdido a familiares. A partir de ahí, todo lo que ellos digan y pidan es entendible. La prioridad absoluta tiene que ser las víctimas.

¿Que no se sepa todo sobre aquella jornada no le preocupa un año después?

Carlos Mazón ha dicho muchas cosas…

No todas.

Ha reconocido errores y ha asumido responsabilidades con su dimisión. Si hay hechos que no se conocen, pues al final se conocerán. Lo que se tiene que hacer es dejar trabajar a la justicia. Me voy a aventurar: creo que acabará investigando la actuación de otras administraciones. Va a durar años y va a tener vaivenes y derivadas.

¿Qué le parece la operación de Camps en el partido? ¿Anacrónica?

No. Está defendiendo su derecho a presentarse a presidente autonómico de su partido. Y nadie con un mínimo sentido democrático puede oponerse a eso. Dicho esto, lo conocemos y sabemos que siempre hará lo mejor para el PP.

Se despidió con una cita de Michael Ignatieff. ¿Hoy cuenta más en política lo que separa que lo que se comparte?

Desgraciadamente sí. Ya que cita a Ignatieff, hay que defender como él construir consensos a partir de lo que nos une.