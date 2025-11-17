Al Constitucional
Puigdemont pide al TC que le levante la orden de arresto tras el aval del abogado general de UE a la amnistía
Apela a la propia sentencia del TC y a la propuesta de sentencia que tendrá el TJUE para resolver las cuestiones prejudiciales elevadas por tribunales españoles
El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado las conclusiones del abogado general de la Unión Europea en las que avala la amnistía del terrorismo de los CDR y de los actos del 'procés' constitutivos de responsabilidad contable para reclamar al Tribunal Constitucional que le levante de forma cautelar la orden de detención que aún tiene pendiente si regresa a España.
La defensa de Carles Puigdemont, que ejerce Gonzalo Boye, argumenta que "la decisión sobre la suspensión cautelar prevista en el artículo 56" de la ley reguladora del TC "exige considerar si la ejecución de los actos recurridos produciría un perjuicio irreparable que haría perder su finalidad al recurso de amparo. Esta valoración no puede efectuarse con una mirada aislada ni meramente interna, sino integrando de forma completa el marco constitucional y europeo aplicable. El análisis debe partir de la realidad jurídica existente en el momento de resolver, y esa realidad se ha visto transformada de manera decisiva por dos acontecimientos".
En este punto cita la propia sentencia del TC que avala la constitucionalidad de la norma y "las conclusiones del Abogado General en las cuestiones prejudiciales, que afirman que la ley de amnistía es plenamente conforme con el ordenamiento de la Unión". "Ambos parámetros, convergentes, refuerzan el deber de asegurar que el recurso de amparo no pierda su finalidad sin más excusas ni dilaciones injustificables", señalan las alegaciones presentadas por Puigdemont para reclamar la retirada de la orden de detención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana