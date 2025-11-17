Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CPFF

Última hora del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en directo | Hacienda presenta a las comunidades la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos

Las comunidades del PP escenificarán un frente común de rechazo a lo que derive de la "financiación singular" con Cataluña

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca

May Mariño

Pablo Allendesalazar

Redacción

El Ministerio de Hacienda da este lunes el primer paso hacia la elaboración de los Presupuestos para 2026 con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028.

El encuentro también abordará cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, el tema prioritario para la mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP, que ven la senda de estabilidad como una cuestión secundaria, ya que tiene pocas opciones de superar el trámite parlamentario.

