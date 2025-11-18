Caso Mascarillas
Feijóo rechaza valorar la detención del presidente de la Diputación de Almería hasta tener “la información adecuada”
Servimedia
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó este martes valorar la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, hasta tener “la información adecuada” para “responder” a las preguntas que se puedan suscitar.
En estos términos se expresó a su salida de la cuarta edición del Foro Metafuturo, donde le sorprendió la noticia mientras hablaba de vivienda y la protección del menor en el entorno digital.
Esta mañana, agentes de la Unidad Central (UCO) de la Guardia Civildetuvieron a Javier Aureliano García y al vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos, pertenecientes al PP. Se les investiga por el cobro de comisiones en contratos de material sanitario de la Diputación almeriense durante la pandemia del coronavirus.
Tal y como confirmaron a Servimedia fuentes del operativo, las detenciones se llevaron a cabo bajo la supervisión del Juzgado de Investigación número 1 de Almería por presuntos contratos irregulares. Las mismas fuentes confirmaron que se trata de una investigación "independiente" y paralela al 'caso Koldo'. Está previsto que a lo largo de la mañana se lleven a cabo una serie de registros relacionados con los arrestos.
“Cuando tengamos la información adecuada le podemos responder”, zanjó Feijóo en hasta tres ocasiones ante la prensa.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas