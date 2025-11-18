Sara Fernández

Polémica en Sevilla porque un sacerdote cuelga la bandera LGTBI en el altar de su iglesia

Fue este sábado durante un acto de acogida del colectivo LGTBI en la Iglesia de Santa María la Real en Sevilla. El padre Javier celebra como cada mes la eucaristía de acogida del colectivo cristiano LGTBI, pero después de las lecturas es increpado por lucir la bandera gay en la mesa del altar. El joven que insulta pertenece a la asociación ultracatólica Orate. Días antes había pedido celebrar una misa para rendir homenaje a los falangistas muertos durante la Guerra Civil, algo que la comunidad dominica rechazó por su contenido político. Los vecinos no entienden lo sucedido. Hablan de estas jornadas de puertas abiertas y liturgias participativas, que además se anuncian en redes, como todo un ejemplo de integración.