El PP denuncia la "intermediación" de Sánchez en los contactos del PSOE con Leire Díez

El Partido Popular (PP) denuncia la "intermediación" de Pedro Sánchez en los contactos del PSOE con la conocida como 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, que este lunes admitió ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho que se reunió con el secretario de Organización del PSOE, y con el entonces número dos del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando, hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Así lo manifestó la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, durante su rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Portavoces.

Muñoz ironizó en todo momento con la minimización que desde que estalló el escándalo hicieron de la figura de Díez distintos dirigentes del PSOE. "La llamaban 'Antoñita la fantástica'. Pues es que resulta que 'Antoñita la fantástica', en la semana en la que Pedro Sánchez tomaba el pelo a todos los españoles, porque se tomaba una semana de reflexión sobre lo que estaba pasando con su mujer, 'Antoñita la fantástica' se reunía con el secretario de Organización del Partido Socialista, el señor Cerdán, y con un miembro relevante del gabinete del presidente del Gobierno, el señor Antonio Hernando. Le recordarán porque fue el portavoz del Partido Socialista en esta cámara, no era un afiliado cualquiera", señaló al respecto.

Para la portavoz de los populares en la Cámara Baja no hay duda alguna de que esa reunión con la presencia de Díez, Cerdán y Hernando, a la que también acudió el empresario Javier Pérez-Dolset, igualmente imputado, se produjo con un único objetivo: "Maniobrar". Los encuentros, porque hubo más de uno según el propio Pérez-Dolset, tuvieron lugar en abril de 2024, y a final de ese mes, el día 24, se produjeron los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez tras publicar en las redes sociales una carta a la ciudadanía sin membrete oficial alguno en la que denunciaba una campaña orquestada contra Begoña Gómez con la complicidad de los dos líderes de la derecha, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Les escribía los argumentarios"

Atando más cabos, Muñoz aseguró que buena parte de lo aportado por el Grupo Socialista en la comisión de investigación parlamentaria sobre la 'Operación Catalunya' salió directamente "de los temas que estaban en las carpetas de Leire". Incluido, recordó Muñoz, el bulo sobre un capitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, al que se le atribuyó falsamente desde el Gobierno haber pedido atentar contra Sánchez. La portavoz del PP en el Congreso concluyó que "el PSOE se nutría de ese comando que conseguía información. Para no conocerla, les escribía los argumentarios..." aseveró con sarcasmo.

Muñoz especuló igualmente sobre quién le daba órdenes a Díez, que a su juicio podrían ser Cerdán, la directora de la Guardia Civil y dirigente del PSOE, Mercedes González, o el propio jefe del Ejecutivo. Además, la portavoz popular recordó el puesto que tuvo la 'fontanera' en Correos, a su juicio el lugar "donde suelen colocar a la gente" y en la empresa pública Enusa.

En otro momento de su intervención, Muñoz se preguntó con extrañeza por qué el PSOE no se había querellado contra Díez, algo que atribuyó al "miedo" a que el asunto "se judicialice", lo que en su opinión llevaría a conocer quién daba órdenes a la 'fontanera', quien el lunes, en su declaración en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, reiteró su versión de que era una periodista, además de militante del PSOE, y que todas sus gestiones eran en realidad encaminadas a la publicación de uno o varios libros.