"Salgo ahora en taxi hacia Ferraz", la UCO revela encuentros de Cerdán y su socio en los que se extremaba la privacidad

El último informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa por presunto cobro de comisiones irregulares que mantiene en prisión al que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán, revela encuentros entre éste y su supuesto socio en la empresa de servicios Servinabar, Antxon Alonso, en los alrededores de la propia sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

Para los dos encuentros que se celebraron en el entorno de la sede del PSOE y otros que realizaban entre ellos y con un directivo de Acciona, ambos extremaban las precauciones, apagando sus teléfonos móviles y utilizando la aplicación de mensajería Threema para obtener un "alto grado de privacidad" en torno a las citas.

Concretamente, la UCO apunta a dos reuniones entre Santos y Antxon Alonso en la calle Ferraz, la primera de las cuales tuvo lugar el 2 de junio de 2021, cuando el empresario comunicó a su socio que se dirigía en taxi hacia las inmediaciones de la sede del PSOE, avisándole posteriormente que ya se encontraba allí. "Salgo en ya en taxi hacia detrás (sic)" señala "Antton" --nombre con el que aparece en el teléfono del exdirigente socialista-- para corregir seguidamente "Ferraz".

Mensaje de Antxon Alonso a Santos Cerdán / EL PERIÓDICO

En cuanto al segundo de los encuentros, celebrado el 15 de noviembre de 2021, el empresario ofrece al dirigente del PSOE tomar un café pasadas las diez y media de esa mañana. "¿A qué hora?" le responde Cerdán, a lo que Alonso responde: "En un rato, 15' ferraz?". El lugar del encuentro fue un restaurante justo "enfrente" de la sede socialista.

Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados. / ep

a Guardia Civil relaciona ambos encuentros con otra conversación que mantuvieron también Cerdán y Alonso el 23 de enero de 2020 para apuntar que los dos investigados "otorgaban a sus encuentros y comunicaciones un alto grado de privacidad". Al menos en una ocasión, Antxon y Santos apagaron el teléfono móvil durante el transcurso de la reunión, y además empleaban la aplicación Threema --que permite al usuario no utilizar ni número de teléfono ni correo electrónico para identificarse-- con el fin de comunicarse, buscando así "privacidad y anonimato".

Por otro lado, el informe apunta a que los dos investigados se reunieron con el que fuera directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini en un inmueble alquilado por Servinabar --la vivienda que ocupaba Cerdán en Madrid-- "garantizando así una mayor privacidad en el encuentro". Además, Alonso y Pelegrini "mantenían reuniones por videoconferencia en las cuales compartían información acerca de licitaciones de obra pública mostrando anotaciones manuscritas en la pantalla".