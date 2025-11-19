Anticorrupción pide al juez Puente que decida sobre la libertad de Ábalos y Koldo tras reclamarles 24 y 19 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez que investiga en el Tribunal Supremo el caso Koldo, Leopoldo Puente, "la modificación de las medidas cautelares personales acordadas respecto de José Luis Ábalos y Koldo García, debiendo acordarse a tal efecto la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", lo que se conoce como vistilla sobre su libertad.

Esta reclamación la hace el jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, en el mismo escrito en el que solicita 24 años de cárcel para el exministro Ábalos y 19 años y seis meses para su exasesor Koldo García por el pelotazo de las mascarillas, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 euros a cada uno por cinco delitos diferentes.

Habrían cometido tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos en relación con los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista. En el caso de Aldama, se aplica la atenuante de confesión para reducir su petición de cárcel hasta los siete años y unos 3,7 millones de euros de multa.

Retirada de pasaporte

En octubre pasado, tras negarse ambos de declarar en el Supremo, el juez Puente mantuvo las cautelas de prohibición de salir del país, entrega de pasaporte y comparecencias quincenales en un juzgado. Sin embargo, el instructor deberá determinar si con la elevada pena que se le imputa a ambos, procede elevar las medidas cautelares, como reclama Luzón.

Esta petición del Ministerio Fiscal se produce el mismo día en el que se ha conocido el auto en el que Puente ha decretado la puesta en libertad del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al considerar "seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas" con el que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó contra él el pasado 30 de junio. A partir de su excarcelamiento deberá comparecencer quincenalmente en el juzgado y tendrá prohibido salir del territorio nacional para lo que se le ha retirado el pasaporte.

En el documento Luzón solicita la declaración, en calidad de testigos, de 39 personas, entre las que se encuentran el presidente de Correos, Pedro Saura; los exdirectivos de Puertos del Estado, Pedro Toledo y Álvaro Sánchez Manzanares; y el Subsecretario General de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Jesús Manuel Gómez García.