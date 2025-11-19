Influencers, videojuegos o festivales: el Gobierno lanza una campaña dirigida a los jóvenes para "defender la democracia"

El Gobierno lanza una nueva campaña dirigida a los jóvenes en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y, en el marco del programa España en libertad, lanza 480 nuevas actividades que se prolongarán durante 2026 y que se suman al plan de 100 actos anunciado hace ahora un año por Pedro Sánchez.

Entre las actividades programadas destaca una línea de colaboración con creadores de contenidos -influencers-, festivales, pódcast, performances, o la elaboración de videojuegos, además de colaboración con el Consejo de Juventud de España y con profesores dedicados a la memoria democrática. Una línea de trabajo dirigida, en definitiva, a los jóvenes, en un momento en que uno de cada cinco menores de 35 años se declaran votantes de Vox, según el último CIS.

La presentación del acto ha estado presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que dirigió su intervención al sector juvenil, asegurando que el objetivo del programa es "crear opinión especialmente entre la gente más joven y que no conocieron la falta de libertades", puesto que "no vivieron la ausencia de libertades" durante la dictadura. "Ven esto como algo lejano y no lo es", argumentó Torres, que advirtió de las "semejanzas inmensas" que existen entre España y otros países donde se han producido levantamientos militares en los últimos años como Chile o Argentina.

El ministro quiso responder a "cierta presidenta autonómica", en referencia velada a la jefa del del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha venido acusando al Ejecutivo de tics autoritarios. "Queremos adoctrinar en los valores democráticos, lo peligroso es que se adoctrine en valores que no lo son", advirtió.

"Queremos invitar a una reflexión serena, contrastada, comparada con lo que significa hoy la democracia y lo que significaron 40 años de la etapa anterior", defendió Torres. El ministro quiso hacer especial hincapié en que "no celebramos una muerte", sino que "celebramos el principio del fin" de la dictadura de Francisco Franco.

El programa de actos del Gobierno va acompañado de una "campaña de comunicación en los medios y en la calle", detalló el ministro, e incluye la emisión de un spot titulado "La democracia es tu poder, defiéndela", en el que se ensalza la sanidad pública en detrimento del "seguro privado", la libertad para abortar o la libertad para "cuestionar" tanto a los políticos como a "bulos" o "fakes". "Incluso es democracia criticar la democracia; lo que no se podía hacer era criticar la dictadura", apostilló el ministro Torres.

Influencers, videojuegos y Consejo de la Juventud

La comisionada de Memoria Democrática, Carmina Gustrán, presentó el detalle del programa -que se puede consultar en EspanaenLibertad.gob.es/-, que describió que "solo hasta octubre se han realizado más de 150 actividades" relativas al plan anunciado por Sánchez en conmemoración por la muerte del dictador. "Al final de 2025, añadimos 480", continuó la comisionada, que apuntó a conciertos, "festivales para jóvenes", mesas redondas, "contenidos en redes sociales", exposiciones, películas o performances.

"Queremos llevar la conversación sobre la democracia a las unviersidades, pero también al trabajo, a las redes sociales", continuó la comisionada del Memoria Democrática, que describió su objetivo como trasladar el debate sobre la democracia a la opinión pública, "para y sobre todo con la juventud". Destacó así la firma de un convenio de colaboración con el Consejo de la Juventud de España, con el que aspiran a "organizar conjuntamente festivales de conocimiento y cultura en todas las comunidades".

También avanzó a que el ministerio está trabajando en la elaboración de un videojuego que, según Gustrán, "servirá para entender cuáles son las actividades personales y políticas que amenazan a la democracia". Además, apuntó a otras colaboraciones, como el Festival de la Innovación, a la hora de diseñar un ciclo de "cine y democracia", o con "redes informales de profesorado con los que estamos trabajando temas de memoria", citando expresamente Red de Centros y Docentes por la Memoria. En este punto, también detalló a que están trabajando en "una línea específica con creadores y divulgadores de contenido digital"; en una referencia implícita a influencers al servicio de la difusión de la democracia.