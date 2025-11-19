Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Informe de la UCO sobre la trama Koldo

El PP asegura tras la liberación de Cerdán que "van a caer todos y Sánchez va a caer con todos"

El Partido Popular (PP) valora la salida de prisión este miércoles del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, como un paso más en un proceso que, según vaticinó el número dos de los populares, Miguel Tellado, en una comparecencia de urgencia en el escritorio del Congreso de los Diputados, supondrá que "van a caer todos, y Sánchez va a caer con todos". Tellado reclamó a Cerdán que convoque una rueda de prensa y ofrezca explicaciones sobre las acusaciones que pesan en su contra. En particular la acumulación de más de seis millones de euros de patrimonio como consecuencia, según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de las mordidas de un 2% por las adjudicaciones de obra pública que pagaba la empresa Acciona, aliada en una Unión Temporal de Empresas (UTE) a Servinabar, la pequeña compañía navarra propiedad de Antxon Alonso pero que la Benemérita cree que en realidad pertenecía también a Cerdán.

Noticia en elaboración.

