Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

21D: elecciones en Extremadura

El presidente Pedro Sánchez inicia la precampaña electoral de Extremadura en Mérida

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre este miércoles su agenda política relacionada con las elecciones en Extremadura, con un acto público en Mérida, en el que también participa el líder de los socialistas extremeños y candidato a presidir la Junta, Miguel Ángel Gallardo

Pedro Sánchez, en 2024, durante el XIV Congreso del PSOE de Extremadura.

Pedro Sánchez, en 2024, durante el XIV Congreso del PSOE de Extremadura. / EL PERIÓDICO

Rocío Entonado Arias

Lola Luceño Barrantes

A menos de mes del inicio oficial de la campaña electoral en Extremadura, los partidos políticos engrasan la maquinaria y el PSOE celebra un acto político con presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas extremeños y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Este acto político, que debía haberse celebrado hace dos semanas, pero que fue suspendido por las intensas lluvias registradas, es el primero de los programados por Pedro Sánchez para arropar a Gallardo.

El evento preelectoral arranca a las 18.00 horas en el hotel Las Lomas de Mérida.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
  2. La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
  3. La ciudad asturiana donde se encuentra la estrella de Navidad más grande de España: diez metros de alto y miles de luces
  4. Lágrimas en Oviedo por Antonio Martínez, el vendedor de la ONCE que se ganó a miles de carbayones: “Era un cielo”
  5. Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
  6. Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
  7. Así afectarán las obras de la nueva universidad privada de Oviedo en uno de los edificios más singulares de la ciudad
  8. Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino

Los acusados de provocar un incendio forestal en Boal por tirar voladores defienden su inocencia: "Los que tendrían que estar aquí son los pirómanos de verdad, no nosotros"

Los acusados de provocar un incendio forestal en Boal por tirar voladores defienden su inocencia: "Los que tendrían que estar aquí son los pirómanos de verdad, no nosotros"

Así es la casa a la que se iría a vivir la hija de Terelu Campos con su pareja y su bebé: un chalet de 1,3 millones de euros

Así es la casa a la que se iría a vivir la hija de Terelu Campos con su pareja y su bebé: un chalet de 1,3 millones de euros

En memoria de Santiago Pendás García

Cotizaciones, IA agéntica y burbujas que pueden no ser

Cotizaciones, IA agéntica y burbujas que pueden no ser

David Sánchez recusa a los jueces de la Audiencia de Badajoz que lo tienen que juzgar

David Sánchez recusa a los jueces de la Audiencia de Badajoz que lo tienen que juzgar
Tracking Pixel Contents