Díaz Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: "Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España"

"Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular". Así ha reaccionado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos contra su pareja. El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, a una multa de 12 meses y a indemnizar con 7.2000 a Alberto González Amador por revelar datos confidenciales.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social X, Ayuso ha añadido que "en ese banquillo [de los acusados], según Sánchez, se sentaba él mismo". "Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", ha concluido en un mensaje redactado en español e inglés.

Fuentes cercanas a la presidenta madrileña aseguran que está "muy satisfecha" porque la sentencia contra el fiscal general "es un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal" con ella. "Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España" han subrayado dichas fuentes.

Poco antes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había sido el primer dirigente madrileño en reaccionar. "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro", se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

El PSOE madrileño, "prudente"

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha evitado valorar la condena a García Ortiz hasta conocer la sentencia. "Cuando lo lea lo valoraré. Déjeme que lo conozca. Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente", ha trasladado López a los medios de comunicación tras su intervención en la IV edición del foro de reflexión 'Metafuturo', organizado por Atresmedia, en el Ateneo de Madrid.

Juan Lobato, diputado del PSOE de Madrid en la Asamblea y exsecretario general del PSOE de Madrid, se ha mostrado con prudencia ante los medios en los pasillo de la Asamblea de madrid tras conocerse el fallo del Alto Tribunal. Lobato respeta "lo que diga la sentencia es lo que habrá que respetar" y así espera que lo hagan "todos los actores" instituciones y políticos.

Más Madrid, contra la sentencia

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha sumado a las reacciones y ha afirmado que la condena al fiscal general del Estado "deja a los pies de los caballos a toda la ciudadanía". "La condena del FGE a quien deja a los pies de los caballos es a toda la ciudadanía frente al Estado de Derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las que acaban de asestar un golpe letal. 50 años de democracia merecían algo más que dejar todo atado y bien atado", ha planteado la ministra a través de X.

"Quien pueda hacer, que haga", han sido las palabras de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. "Y mientras el 'ciudadano particular' se ha comprado un segundo ático con el dinero defraudado y las comisiones cobradas de Quirón, en el que también vivirá la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha añadido también en X.