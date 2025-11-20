Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

El fiscal general está invitado a un acto con el Rey y Sánchez este viernes El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está invitado desde hace días al acto de este viernes en el Palacio Real, en el que Felipe VI impondrá el Toisón de Oro a su madre, la reina Sofía; a los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, y a Felipe González. Al acto están convocadas todas las autoridades del Estado, entre otras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes del equipo de García Ortiz no confirman en estos momentos que vaya a acudir.

Rufián considera que la condena al fiscal general lanza un "mensaje claro": "Ayuso no se toca" El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido este jueves que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pone de manifiesto que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no se toca". Así lo ha escrito en un mensaje publicado en su red social 'X', recogido por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo haya condenado al fiscal general a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.El independentista catalán sostiene que el escándalo de las mascarillas "pilló" al que fuera presidente del PP Pablo Casado, con el que rodea al novio de la presidenta madrileña ha salido afectado el fiscal general del Estado.

May Mariño Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Mas Madrid, criticó que la condena del Tribunal Supremo al fiscal general es un "golpe letal" a la presunción de inocencia

May Mariño El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que acatarán la sentencia, pero que tras lo visto en el proceso le parece una "auténtica vergüenza".

Sánchez guarda silencio El presidente del Gobierno guardó silencio en su primera aparición pública tras el fallo condenatorio al Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo. Pasaban unos minutos de las cuatro de la tarde cuando Sánchez se dejó ver por el Congreso de los Diputados para asistir al acto de presentación de la serie de ficción 'Anatomía de un instante', previsto para las 16.30 horas.

Almeida reacciona a la condena al fiscal general: "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro" El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el primer dirigente madrileño en reaccionar a la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, a una multa de 12 meses y a indemnizar con 7.2000 a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por revelar datos confidenciales."El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro", se ha pronunciado el dirigente madrileño a través de su cuenta en la red social X. Leer más

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, realizará una declaración institucional a las 16.20h, desde el Complejo de la Moncloa Esta comparecencia coincide más o menos en el tiempo con la llegada prevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Congreso de los Diputados para asistir al acto de presentación de la serie de ficción Anatomía de un instante, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del inicio del periodo democrático en España

¿Cómo se elije un nuevo fiscal general del Estado? Requisitos, consultas y promesas La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, conlleva su inhabilitación para ejercer el actual cargo que ocupa. Un duro golpe para el Gobierno, que deberá buscar un nuevo candidato. Fuentes del Ejecutivo ya han anunciado que el proceso se podrán en marcha en los próximos días y que se buscará a una "persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho". Sin embargo, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse para elegir a un nuevo fiscal general del Estado? A continuación, unas claves para entender lo que vendrá en los próximos días. Leer más

May Mariño El PSOE reconoce la labor de García Ortiz y no comparte el fallo condenatorio del Supremo A la espera de conocer el contenido íntegro de la sentencia, el PSOE respeta el fallo del Tribunal Supremo, como corresponde en un Estado de Derecho, "pero no lo compartimos". Así se expresan desde el PSOE, según un comunicado remitido desde Ferraz en el que subrayan que desde el PSOE "queremos reconocer la labor de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, su compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas".