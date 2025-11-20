Comparecencia
El PP cita a Tezanos el 9 de diciembre en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión del CIS
Los populares denuncian que el presidente del organismo público "falsea" las encuestas para beneficiar a Sánchez
Más de un año después de que el PP empleara su mayoría absoluta en el Senado para poner en marcha una comisión de investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los populares han tomado la decisión de citar a José Félix Tezanos. Desde hace años, los conservadores acusan al presidente de esta institución de emplear los recursos públicos para manipular los sondeos electorales y beneficiar al PSOE, algo que tratarán de demostrar el próximo 9 de diciembre, cuando Tezanos acuda a la Cámara Alta a dar explicaciones.
Según fuentes del PP, la comisión de investigación citará al presidente del CIS para que rinda cuentas "por el falseamiento de las encuestas en beneficio de Pedro Sánchez". Las mismas voces aseguran que los comparecientes que ya han desfilado por la comisión coinciden en que los sondeos están alterados. En concreto, han acudido varios catedráticos de sociología, expresidentes y exaltos cargos del CIS, así como directores de otras consultoras de investigación social.
Para los populares, la llegada de Tezanos al CIS tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio de 2018, supone un "ejemplo de okupación de las instituciones por parte del sanchismo". Además, consideran que el último barómetro publicado este miércoles por la institución y que sitúa al PSOE con el 32,6% de los votos y al PP con el 22,4% de los sufragios es una buena muestra de que las encuestas están "prefabricadas". "Unos datos que si Sánchez se creyese de verdad convocaría de inmediato elecciones", recalcan estas fuentes.
Los populares han tardado más de dos años en dar el paso de citar a Tezanos. Fue el 24 de octubre de 2023 cuando el PP anunció su intención de conformar una comisión de investigación en el Senado -actualmente hay cuatro órganos de este tipo activos en la Cámara Alta- sobre "las sospechas y las dudas sobre el funcionamiento" del Centro de Investigaciones Sociológicas. La comisión, finalmente, se registró en el verano de 2024 y echó a andar en el mes de septiembre, hace más de un año.
