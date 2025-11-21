Relevo de Mazón
Abascal insiste en la construcción de presas en la Comunidad Valenciana para cerrar el pacto con Pérez Llorca
El presidente de Vox se muestra confiado en que las negociaciones con el PP "lleguen a buen puerto" pero insiste en las obras hidráulicas
Mateo L. Belarte
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este viernes en la construcción de infraestructuras hidráulicas en la Comunidad Valenciana como una de sus exigencias "indispensables" para apoyar en las Corts la investidura de Juanfran Pérez Llorca, el candidato propuesto por el PP para suceder a Carlos Mazón. Sobre el avance de las negociaciones entre populares y voxistas, que disponen hasta el jueves para alcanzar un acuerdo, Abascal ha exhibido "confianza" en que acaben fructificando.
La reclamación no es nueva. El líder voxista ya expuso esta condición recientemente en el Congreso, cuando le preguntó a Alberto Núñez Feijóo si ambas formaciones podrían acordar el levantamiento de "diques y presas", obras que presenta como de protección ante posibles danas, "sin miedo a que le llamen negacionista". Se suma a otras ya conocidas sobre inmigración y el Pacto Verde.
Esas intervenciones, en todo caso, no dependen de los gobiernos autonómicos sino del Gobierno central, ya que suelen afectar a cuencas intercomunitarias y por tanto, están reguladas por organismos de mayor rango. De hecho, en toda la C. Valenciana sólo hay una presa pde titularidad autonómica, la de Buseo, y es considerada una anomalía.
Aun así, el PP no tardó en recoger el guante, asegurando estar "de acuerdo" con la propuesta de Vox y recordando de paso que el 'plan Valencia' presentado por Feijóo tras la dana incluye intervenciones en ese sentido.
Sobre la reciente dimisión de Mazón, a quien Vox ha dado cobertura durante todo un año para que continuara en el cargo, ha señalado que supone "asumir su responsabilidad política". Pero ha incidido en que la "responsabilidad criminal por no enviar ayuda es de Pedro Sánchez", que "sigue en su puesto" pero a quien sitúa como el "responsable de la tragedia".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
- El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve