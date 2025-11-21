El juez convoca a Ábalos y Koldo el próximo jueves en el Supremo para valorar si les envía a prisión

El magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha convocado al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes Koldo García para el próximo 27 de noviembre para la celebración de una vistilla "al efecto de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares" que ya pesan sobre ambos.

La citación se produce en el marco de la causa por la que ambos han sido ya procesados por la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos millonarios para compra de mascarillas que se realizó desde el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión. Se valorará en todo caso si deben entrar en prisión tras conocer las peticiones de cárcel que piden para ellos la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, ya que estas últimas han adelantado que lo solicitarán. Por su parte, el Ministerio Público estudia si secundará esta medida, que es la más gravosa, o se limitará a exigir una fianza, que se sumaría a la prohibición de salir del país, la entrega de pasaporte y las comparecencias periódicas ante un juez que ya pesan sobre los investigados.

En un auto, dictado este mismo viernes, el instructor ha comunicado a los dos investigados que deberán acudir personalmente a la sede judicial acompañados de sus respectivos abogados. Ábalos deberá comparecer a las 10.00 horas, mientras que Koldo está citado para las 11.00 horas.

Peticiones de cárcel

En concreto, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.

El magistrado explica en su auto que, conforme a lo que establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las acusaciones pueden "solicitar la adopción, modificación o suspensión de cualesquiera medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos en que proceda". Al hilo, el instructor ha avisado de que solo puede modificar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo "a petición de alguna de las acusaciones" y después de haber escuchado a las partes en la vista.