Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

"En España, tenemos un FGE que es un delincuente"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, reclamó "respeto" a la separación de poderes y acusó directamente al Gobierno, y al presidente Pedro Sánchez, de criticar el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado.

Y ahondó en que estamos ante un "hecho sin precedentes" porque se trata de una "condena firme" contra el fiscal general, al que que varias veces se refirió como un "delincuente".

Para Tellado es de una "gravedad brutal, enorme y tremenda" lo sucedido, y García Ortiz "nunca debió permanecer en su puesto una vez fue imputado. Por ello, señaló la "responsabilidad política del que lo ha nombrado y del que lo ha mantenido, y ese es el presidente, tiene la responsabilidad política máxima, de lo pasado ahora y antes".