El PP intenta evitar la escenificación del acuerdo con Vox para investir a Llorca

"Paso a paso". Sin aparente prisa y con máximo secretismo, PP y Vox siguen cubriendo etapas de cara a la investidura de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat. Ambos partidos pactaron ayer día y hora del pleno para ungir al candidato popular, que se celebrará el próximo jueves, 27 de noviembre, a las 11.00 horas en las Corts. El reglamento daba margen para señalar la sesión entre el 24 y el 28 de noviembre. La fecha fijada, por tanto, supone que populares y voxistas no apuran los plazos al límite, si bien se dan una semana más para alcanzar un acuerdo que ambos partidos niegan tener atado, pese a las sospechas de la izquierda.

Al margen de la negociación concreta, que sigue entre sombras pero madura, uno de los puntos de fricción está en la expresión formal del pacto. No es el qué ni siquiera el quién, sino el cómo. A las puertas de un ciclo electoral en España, Vox querría una exhibición pública de influencia sobre el PP como la impuesta a Carlos Mazón para aprobar los presupuestos de 2025. Una exigencia que prefiere evitar Pérez Llorca, que sale en esa foto de marzo junto a Mazón pero que no estaría por la labor de pasar por ese aro de nuevo, transmiten fuentes del PP valenciano en privado.

El PP busca explicarse ya en el pleno

El nuevo síndic del PPCV, Fernando Pastor, alejó también esa escenificación previa en su debut como portavoz popular, aunque sin tanta claridad en sus palabras. Aseguró que Pérez Llorca pondrá “luz y taquígrafos” sobre lo acordado con Vox para su investidura, pero ya durante el discurso que pronunciará ante las Corts.

"El mejor escenario es el pleno del próximo jueves, habrá luz y taquígrafos para conocer la fórmula de gobierno de Pérez Llorca para la Comunidad Valenciana", defendió Pastor, quien agregó que en esa intervención el aspirante popular desgranará el “acuerdo programático con todo lujo de detalle”. Unas palabras que evidencian el optimismo del PP en lograr el respaldo de Vox. Pastor, de hecho, dijo tener "muy buena perspectiva" sobre el devenir de la negociación.

En una línea muy similar se expresó también ayer la alcaldesa de València y diputada del PP en las Corts, María José Catalá, quien indicó que “no necesariamente” hay que sellar “otro pacto” con Vox para investir a Pérez Llorca. Catalá entiende que ese acuerdo ya se alcanzó para nombrar a Carlos Mazón y que ahora “lo único que han cambiado son las personas”. “Parece que en esta etapa se requiera también un nuevo pacto y ya se realizó" al inicio de la legislatura entre "el bloque mayoritario que ganó las elecciones" para la investidura de Mazón como president, y luego "se hicieron otros acuerdos para el presupuesto".

Vox quiere cerrarlo antes

El síndic de Vox, José María Llanos, mantuvo la intriga sobre si habrá un documento por escrito o una declaración pública que certifique el consenso entre partes. El día previo había rebajado las pretensiones de Vox, al destacar que no era necesario firmar un "documento notarial" para investir a Llorca, pero este jueves ha evitado pronunciarse.

Tampoco ha soltado prenda sobre los puntos donde se centran ahora las conversaciones, repitiendo varias veces que el pacto todavía no está cerrado. "Cuando se negocia, se negocia. No se va diciendo esto o lo otro", insistió el portavoz, que expresó su deseo de que "el PP también asuma esa responsabilidad" que está mostrando Vox en busca de la "estabilidad", dijo.

En cambio, el voxista sí dejó patente la voluntad de Vox de llegar a la votación de investidura con un pacto ya cerrado. "Si Vox va a apoyar la investidura, va a intentar cerrar el acuerdo antes. Si damos el apoyo a la investidura, en caso de que lo demos, será porque hay acuerdo", subrayó. La respuesta más tajante de toda la intervención de Llanos ha sido para descartar la entrada de Vox en el Consell de Llorca: "No está en debate".

¿Posturas compatibles?

Así las cosas, las posiciones de PP, que no quiere una puesta de largo del pacto hasta el discurso del candidato, y de Vox, que quiere tener el acuerdo cerrado antes del pleno, son compatibles entre sí, si bien ese encaje pasaría por no hacer público el contenido del acuerdo ni por escrito (como se hizo en el acuerdo de gobierno en 2023) ni verbalmente (como sucedió en el pacto presupuestario) y, ya en la votaci

Un escenario que daría más munición a la izquierda, que da por hecho el pacto y centra sus críticas, precisamente, en la "opacidad" con la que PP y Vox están conduciendo la negociación. El síndic del PSPV, José Muñoz, denunció ese "secretismo" sobre un pacto que considera "cerrado más allá de las mentiras del PP". De hecho, aseguró que PP y Vox "ya hablan" de posibles fechas de la toma de posesión, algo "paradójico" para un "acuerdo que no está cerrado", señaló con ironía.

Joan Baldoví, su homólogo en Compromís, también se apoyó en los tiempos pactados por los exsocios de Consell para defender esa tesis de que el pacto está ya sellado, destacando que al fijar el pleno el jueves, una hipotética segunda votación (si no hay mayoría, se celebra en 48 horas) caería en sábado, algo poco habitual. Muñoz y el dirigente de Compromís coincidieron también en vincular el "secretismo" del PP a que "no se atreven" a mostrar sus concesiones a Vox y también en seguir reclamando elecciones anticipadas.