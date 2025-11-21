Juicio en la Audiencia Nacional
Pujol recibe el alta a dos días del inicio del juicio
El doctor Jaume Padrós recomienda que la videoconferencia del lunes donde el tribunal tiene que valorar el estado de salud del político no sea pública
Redacción
El expresidente catalán Jordi Pujol deberá hacer convalecencia en casa y no podrá hacer vida normal una vez dado de alta en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, según ha explicado su médico personal, Jaume Padrós.
"Una persona de 95 años y con muchas patologías de base tiene una gran fragilidad y el riesgo es superior ante una neumonía", ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Padrós ha pedido que no sea pública la comparecencia por videoconferencia del lunes de Pujol ante el tribunal que debe evaluar su salud. "La exposición pública de una persona frágil no me parece adecuada, desde el punto de vista humano es una vulneración de su dignidad y honorabilidad, más allá del cargo y de haber sido presidente del país", ha argumentado.
Padrós ha puntualizado que una neumonía que requiere hospitalización "no es algo banal". Por ello, ha dicho que el expresidente deberá continuar el tratamiento desde casa y seguir con la convalecencia.
"Un juicio no es una conversación informal"
El médico personal de Jordi Pujol ha afirmado que el expresidente siempre le ha manifestado la voluntad de estar en el juicio contra su familia que comienza el lunes en la Audiencia Nacional por varios delitos de corrupción. Pero ha insistido en que los médicos consideran que no está en condiciones de afrontarlo. "Un juicio no es una conversación informal, sino que requiere una capacidad cognitiva plena, tienes que argumentar y responder. No está en esas condiciones ni mucho menos", ha añadido.
Preguntado por el hecho de que Jordi Pujol tenga que comparecer el lunes por videoconferencia ante el tribunal para que evalúen su estado de salud, el médico personal del expresidente dice que el tribunal tiene la potestad de hacerlo y no la discute, pero sí pide que no sea pública. En este sentido, ha defendido que se debe preservar "la honorabilidad y la dignidad" de cualquier persona "frágil".
El informe forense encargado por la Audiencia Nacional concluye que el expresidente de la Generalitat no está en condiciones de ser juzgado, pero aun así lo ha citado a comparecer el lunes para evaluar su salud.
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
- El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve