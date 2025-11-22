Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"

"¿Podría darme un papel?". El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata responde: “Sí, cómo no”. El magistrado continúa: "Hoy es 10 de febrero de 2016, diligencias previas 141- 2012, declaración en calidad de persona investigada de Jordi Pujol Soley, que es usted, ¿verdad?". El expresidente de la Generalitat asiente: “Soy yo. Buenos días”. Durante casi tres horas, el fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) explicó ante el togado que los fondos que la familia ocultó en Andorra procedían de un legado ('deixa') de su padre, Florenci: "Siempre estuve al margen", alegó.

En su declaración, Pujol reconoció que nunca encontró el momento de regularizar ante Hacienda ese legado, “por las consecuencias que a partir de ese momento hubiera tenido [para él], indirectamente”. “Estaba en una situación en que no podía afrontar el riesgo político de esto. Por lo tanto, yo no he podido nunca regularizar”, incidió, ya que no lo hizo hasta 2014, cuando confesó el dinero. Su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, era quien se encargó de la gestión de los fondos.

El juicio a Pujol y sus hijos arranca en la Audiencia Nacional este lunes, y EL PERIÓDICO ha tenido acceso a la integridad de su declaración durante la fase de instrucción. Estos son los momentos clave:

Este legado en realidad no estaba destinado a mí, era para mi mujer y mis hijos

Nada más empezar el interrogatorio, el juez de la Mata preguntó a Pujol: "¿Ha tenido usted en algún momento cuentas en Andorra?" "No", respondió escueto el expresidente. El magistrado no quiso dejar en el aire otras posibilidades "¿Ha tenido cuentas en otras jurisdicciones, distintas a la de España?". Otro "no" seco, que dio pie al togado a preguntar si él había mantenido conversaciones con sus hijos para coordinar las cuentas que abrieron en Andorra, cuestión que él niega. El exmandatario se remontó al germen de los fondos: "Esto tiene su origen en algo que ya he explicado en otras instancias también, que fue una cantidad de dinero que mi padre depositó fuera […] No estaba a mi nombre y yo no era el propietario […] Entonces se abrió esa cuenta [en Andorra], que no la abrí yo y de la cual se ocupó mi hijo [Jordi Pujol Ferrusola]".

Tengo que agradecer a mis hijos y a mi mujer el aislamiento en el que me mantuvieron, porque además era mi voluntad

"Este legado [el de su padre] en realidad no estaba destinado a mí. La idea de mi padre, que es quien lo constituyó en su momento, fue que era para mi mujer y mis hijos. Yo me mantuve al margen porque yo había sido, desde el principio, muy contrario. Consideraba que no era prudente”, apuntó Pujol.

Al cabo de unos minutos, el juez de la Mata interrogó sobre la procedencia de la fortuna del ‘avi Florenci’ que acabó en Andorra. “Venían de una actividad económica que llevó a cabo mi padre durante los años 40 y 50, con unas operaciones que en aquel momento no eran legales, pero que eran permitidas por el sistema, que era la venta de dólares”. "Era una época en que en España no había, estaba prohibido negociar con dólares […] y representaba la asfixia de la industria algodonera, que pudo salir adelante”, recalcó.

Nunca quise tener una cuenta en Andorra, ni en otro sitio [...] Lo que pasa es que hubiera sido bueno legalizar esta cuestión

“Yo desde el primer momento fui contrario a la constitución de este legado, por temor, porque además no correspondía hacerlo en alguien que, por otra parte, empezaba a dedicarse a la actividad pública, ¿no? […] Por lo tanto, yo, de una forma muy, muy extrema, quise siempre mantenerme absolutamente al margen de este tema, lo que me costó una discusión con mi padre”, aseguró Pujol. “Tengo que agradecer a mis hijos y a mi mujer el aislamiento en el que me mantuvieron, porque además era mi voluntad”, recalcó.

El expresidente precisó la finalidad del legado, ante el “miedo” que tenía su padre por su incursión en la política y que algún día tuviera que irse él y su familia fuera de España y se quedara "con una mano delante y otra detrás, como decimos en catalán". "Yo le dije a mi padre y la persona que luego se ocupó de este tema que no quería saber absolutamente de nada de esto, ni de cuentas, ni de las entradas, ni de salidas [...] Me quería mantener absolutamente al margen".

La consigna del ‘avi Florenci’ era, según Pujol, que se usara ese depósito como “hucha para momentos que mi padre preveía, o pensaba que podía suceder, que iban a ser de gran dificultad. Por lo tanto, era dinero que no servía para ganar dinero”. “Porque cuando a mi padre le dije que no quería, que me daba mucho miedo, es que me daba mucho miedo, me dijo: esto no existe para ti”, precisó.

Cuando vienen y me comentan su decisión, ya tomada: ‘Vamos a regularizar’, digo: 'Muy bien, oye, regularizad'

La cuenta en Andorra estaba en Andbank, pero después se produjo el tránsito a BPA. "¿Fue usted consciente de que se produjo un tránsito a la BPA?", preguntó de la Mata a Pujol. El expresidente sostuvo: "Mire usted, este era un tema que siempre me dio miedo, y, por lo tanto, nunca quise saber. Nunca quise tener una cuenta en Andorra, ni en otro sitio. [...] Lo que pasa es que hubiera sido bueno legalizar esta cuestión. Pero luego todo el mundo, incluso yo mismo, no encontré nunca el momento; en fin, tampoco tenía que tomar esa decisión. [...] Nunca encontré el momento de hacerlo por las consecuencias que a partir de ese momento hubiera tenido para mí, indirectamente, pero hubiera sido así".

Al cabo de unos años, concretó Pujol, sus hijos le dijeron que se debía regularizar: "Hay un momento que yo sí tomo una decisión que les afecta a todos. Cuando vienen y me comentan su decisión, ya tomada: ‘Vamos a regularizar’, digo: 'Muy bien, oye, regularizad'".