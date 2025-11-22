Sumar aboga por un espacio de unidad "estable" a la izquierda del PSOE más allá de 2027

La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha abogado este sábado por un espacio de unidad a la izquierda del PSOE que sea "cooperativo y estable" y donde cada organización mantenga su propia identidad pero comparta un proyecto y una estrategia más allá de las elecciones generales previstas en 2027.

"España necesita un sujeto común de la izquierda alternativa y de la izquierda plurinacional. Y pensamos que este sujeto ha de ser cooperativo, ha de ser democrático y ha de ser estable", ha dicho en su intervención durante la conferencia política que Movimiento Sumar celebra este sábado en Madrid, donde están invitadas otras fuerzas que compone el espacio Sumar, como IU, los comunes o Compromís.

Además, ha defendido que en este espacio de unidad, actualmente representado con Sumar, cada organización mantenga su identidad pero todas compartan un proyecto, unas reglas y una estrategia.

"Un espacio que respete la diversidad territorial, pero que actúe con cohesión, con visión de país y con vocación de ganar el próximo 2027, pero también mucho más allá de él", ha añadido en alusión a las elecciones generales previstas ese año.

Al respecto, ha señalado que lo común del espacio Sumar "no es una foto ni un acuerdo entre cúpulas" ya que, según ha subrayado, "la unidad en la diversidad es un trabajo de confianza, y la confianza se construye, es pensar juntas, actuar juntas, hacer campaña juntas, debatir juntas", todo ello con el objetivo de tener una izquierda "fuerte, plural y estable que mire más allá de cada ciclo electoral".

Sin mencionar en ningún momento expresamente a Podemos, formación que integró el grupo Sumar para las elecciones generales de julio de 2023 pero que lo abandonó meses después por sus desavenencias con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, Lara Hernández ha hecho un llamamiento a "organizar la esperanza" con este espacio de unidad a la izquierda del PSOE con "valentía".

"No estamos aquí solo para ganar las próximas elecciones, estamos aquí para ganar la década", ha exclamado.

Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que Sumar siga siendo "el sujeto aglutinador de una izquierda alternativa" para "sostener al Gobierno progresista y sostener a la actual mayoría de izquierdas" en España.

"Porque nosotros no somos aquellos que estamos instalados en la fatalidad de la llegada de PP y Vox al Gobierno. Nosotros somos aquellos que luchamos y hacemos política por mantener la mayoría progresista, esto es Sumar", ha indicado, en alusión implícita a Podemos.