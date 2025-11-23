Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta contra la condena de Álvaro García Ortiz

Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general: "Golpistas con toga"

Baltasar Garzón, que ha participado en la protesta, ha afirmado que la pena a García Ortiz es "injusta" y "arbitraria" y ha criticado además que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos

Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general.

Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general. / EFE

EFE

Madrid

Varios centenares de personas se han manifestado este domingo frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una marcha impulsada por colectivos sociales y sindicales.

Al grito de "vergüenza", "golpistas con toga" o "esto es política, no justicia", los ciudadanos se han manifestado frente a la sede del Supremo, que el pasado jueves adelantó la pena a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia está pendiente de redacción pero el Supremo adelantó la pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.

MADRID (ESPAÑA), 23/11/2025.- Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel González

Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo. / Daniel Gonzalez / EFE

Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

En declaraciones a EFE, Garzón ha afirmado que la pena a García Ortiz es "injusta" y "arbitraria". Ha criticado además que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone "una revictimización mayor" del fiscal y "un desasosiego" para el sistema democrático.

La sentencia, ha agregado, no contribuye a que la gente normal y corriente como la que ha participado en la marcha confíen en la justicia. Personas que "quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo, comprensible, y en este caso no lo ha sido", ha sentenciado el exjuez.

En la manifestación se ha leído un texto escrito por "gente de a pie, demócratas" y sin "siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas", para solidarizare con el fiscal.

MADRID (ESPAÑA), 23/11/2025.- Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel González

Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general. / Daniel Gonzalez / EFE

"Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa, con un valor crucial en el juicio, no hayan sido consideradas con la debida atención", apunta el comunicado.

Noticias relacionadas y más

El texto ha sido leído por uno de los participantes, Javier Álvarez, quien ha explicado a EFE que, aunque él cree que la justicia en España funciona "con cierta normalidad" y es una democracia "potente", en este caso el Tribunal Supremo ha actuado "con clara intención política".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  2. La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
  3. Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
  4. Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
  5. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  6. Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
  7. Dolor y rabia en la mina del accidente mortal en Cangas del Narcea: ”No sé qué le pasa a Santa Bárbara con nosotros...”
  8. El Málaga denuncia al Real Oviedo por supuesto 'falseo de datos' y el Oviedo se defiende: 'Estamos muy tranquilos

Aquasella revela los primeros artistas confirmados para 2026

Aquasella revela los primeros artistas confirmados para 2026

Cultura, conocimiento y memoria democrática: Mieres lleva a Portugal los (exitosos) nuevos usos de los pozos mineros del concejo

Cultura, conocimiento y memoria democrática: Mieres lleva a Portugal los (exitosos) nuevos usos de los pozos mineros del concejo

Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias

Las mejores ofertas del Black Friday (23 de octubre): desde un 20 % hasta un 85 % de descuento

Las mejores ofertas del Black Friday (23 de octubre): desde un 20 % hasta un 85 % de descuento

Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general: "Golpistas con toga"

Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general: "Golpistas con toga"

Narnia está en Asturias: el precioso pueblo nevado donde viven los osos y que tiene el lago más grande de todo el Principado

Narnia está en Asturias: el precioso pueblo nevado donde viven los osos y que tiene el lago más grande de todo el Principado
Tracking Pixel Contents